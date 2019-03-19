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基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28聯合報 記者游明煌╱即時報導

多名議員要求基隆有很多郵輪客進來，但是人進來了卻沒有留住，十分可惜，要求市府提出...
多名議員要求基隆有很多郵輪客進來，但是人進來了卻沒有留住，十分可惜，要求市府提出「留人計畫」。記者游明煌／攝影
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基隆市議會今天召開臨時會，基隆港東岸多功能旅客郵輪中心改建成為焦點，多名議員要求基隆有很多郵輪客進來，但是人進來了卻沒有留住，十分可惜，要求市府提出「留人計畫」。市府指出，港務公司郵輪造型的東岸多功能旅客郵輪中心11月改建完成，不只造型美，也改善郵輪客通關設施與景觀。

市議員韓世昱要求市府與港務公司協調，在郵輪中心增設多媒體功能站，讓遊客一到就可以直接看到基隆景點，增加景點曝光度。議員張耿輝說，現在人進來了，但留不住有何用，都是到台北觀光，市府要努力的是如何帶動基隆各景點的觀光，不能沒有配套措施。

其他多名議員要求市府加強行銷，想辦法把基隆的故事講給觀光客聽，才能把觀光帶動起來，盤點觀光資源，加強國際行銷，否則觀光客只看到101、故宮和中正紀念堂，看不到基隆。議員何淑萍甚至指郵輪客沒有來消費，卻帶來破壞，是否市府要考慮要收過路費，用於中正路的改善。議員陳薇仲要求有整體配套計畫。

議長蔡旺璉說，大家都希望基隆更繁榮，基隆沒有貨出去，但人進來了要留住。副議長林沛祥說，要把基隆的故事講給人家聽，人家才會來，但市府觀光帶不起來，很可惜。

市長林右昌說明指出，市府與港務公司多年討論，改善景觀老舊、通關設施不足，改建、增建旅客郵輪中心，未來旅客進、出關會有不同地方，加速通關，遊覽車和計程車也有接駁地點，將來也會有屋頂空中花園，一般民眾也可以進入。市府在港區周邊有國門廣場、希望之丘、軍港與貨櫃西遷等10多項計畫，整體改善基隆景觀與觀光。

市府指出，港務公司郵輪造型的東岸多功能旅客郵輪中心11月改建完成。圖／基隆市政府...
市府指出，港務公司郵輪造型的東岸多功能旅客郵輪中心11月改建完成。圖／基隆市政府提供
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多名議員要求基隆有很多郵輪客進來，但是人進來了卻沒有留住，十分可惜，要求市府提出...
多名議員要求基隆有很多郵輪客進來，但是人進來了卻沒有留住，十分可惜，要求市府提出「留人計畫」。記者游明煌／攝影
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多名議員要求基隆有很多郵輪客進來，但是人進來了卻沒有留住，十分可惜，要求市府提出...
多名議員要求基隆有很多郵輪客進來，但是人進來了卻沒有留住，十分可惜，要求市府提出「留人計畫」。記者游明煌／攝影
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