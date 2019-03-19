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暖冬影響 小黑蚊提前肆虐花蓮

2019-03-19 11:49聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣環保局今天在知名景點松園別館噴灑藥劑防治。記者蔡翼謙／攝影
花蓮縣環保局今天在知名景點松園別館噴灑藥劑防治。記者蔡翼謙／攝影
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今年受暖冬影響，小黑蚊疫情提前在花蓮肆虐，縣內已有多所學校向環保局反映，一樓教室導師、學生上課遭嚴重叮咬，環保局今天在知名景點松園別館噴灑藥劑防治，環境稽查科長張華砡說，小黑蚊喜愛藍綠藻、腐殖質土壤及青苔環境，呼籲民眾做好居家整潔。

今天有遊客參觀松園別館，站在草地上不到5分鐘，手臂、大腿就出現數隻正在吸血的小黑蚊。張華砡表示，以往小黑蚊多出現在梅雨季過後，今年提前在本月出現，而花蓮屬於鄉村型城市，有多處草皮、潮濕環境，適合小黑蚊繁殖，就像松園別館內有生態池、樹林，並非全日照之地。

張華砡指出，小黑蚊食物為石頭上青苔，繁殖高峰期在每年3月至8月間，氣溫太熱、太冷都沒辦法繁殖，而以往花蓮南區疫情較嚴重，現在連北區也幾乎淪陷，等於縣內小黑蚊無所不在。

她說，小黑蚊天敵是蜻蜓，民眾可在陰暗地栽種大片香草植物，如香茅、茶樹、薄荷等，其味道較刺激，小黑蚊不易接近。

張華砡呼籲，民眾做好居家環境清理，才是治本方式，因用藥噴灑防治有時效性，只是把卵殺死，一至兩周後藥效就過，小黑蚊可繼續產卵，另外，民眾出門應著薄長袖，攜帶防蚊液，若被叮咬，可沖冷水、抹藥膏，若皮膚出現一大片過敏，應立即就醫。

深受疫情危害的花蓮東華附小總務處表示，學校一樓辦公室、教室每天都有很多小黑蚊，多數學生被叮咬後，忍不住去抓，造成更嚴重過敏，短期作法在室內加裝紗門，並努力消毒清潔。

環保局長饒忠說，局內除固定舉辦小黑蚊宣導說明會，也在縣內每周的大型活動中、社群媒體等，設攤宣導防疫措施。

花蓮縣環保局今天在知名景點松園別館噴灑藥劑防治。記者蔡翼謙／攝影
花蓮縣環保局今天在知名景點松園別館噴灑藥劑防治。記者蔡翼謙／攝影
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