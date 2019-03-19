謝謝你們！東縣環保局：這群志工保護太平溪濕地
民眾隨意亂丟垃圾的問題嚴重，台東縣環保局今天表示，上周六（16日）一群環保志工到太平溪畔人工濕地撿拾垃圾與廢棄物，半天的時間，就撿了10餘袋垃圾，「這些垃圾一旦隨著溪流沖進濕地，會導致濕地阻塞、淹水等，甚至造成野鳥誤食死亡，尤其在雨季期間更為嚴重。」
縣環保局很感謝志工們的付出，也呼籲民眾在拜訪濕地時請勿丟棄垃圾，隨手做環保或撿拾垃圾，保護濕地也保護野鳥。
太平溪是台東市最重要河川之一，因流經人口稠密地區，長年以來家庭汙水不斷排入，導致下游至出海口水質嚴重惡化，被稱為「台東黑龍江」。縣府正耗資數億元籌建台東市汙水處理廠，在工程完成前，縣環保局向環保署爭取4千多萬元在太平溪下游，利用開封橋下游左岸1.73公頃腹地，採用自然生態工法建造太平溪人工濕地。
環保局副局長陳炳伸指出，這處濕地除具有淨化沿岸民生家庭汙水及事業放流水功能外，也成為許多野鳥棲息繁殖地，兼具環保、教育及遊憩功能，假日常吸引不少民眾造訪，也留下菸蒂、保特瓶罐等垃圾，環保局與志工團隊會定期與不定期發動志工淨溪，但半天就撿十餘袋，確實驚人，呼籲民眾勿隨意丟棄垃圾與廢棄物，共同保護濕地。
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