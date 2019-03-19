謝謝你們！東縣環保局：這群志工保護太平溪濕地

2019-03-19 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



民眾隨意亂丟垃圾的問題嚴重，台東縣環保局今天表示，上周六（16日）一群環保志工到太平溪畔人工濕地撿拾垃圾與廢棄物，半天的時間，就撿了10餘袋垃圾，「這些垃圾一旦隨著溪流沖進濕地，會導致濕地阻塞、淹水等，甚至造成野鳥誤食死亡，尤其在雨季期間更為嚴重。」

縣環保局很感謝志工們的付出，也呼籲民眾在拜訪濕地時請勿丟棄垃圾，隨手做環保或撿拾垃圾，保護濕地也保護野鳥。

太平溪是台東市最重要河川之一，因流經人口稠密地區，長年以來家庭汙水不斷排入，導致下游至出海口水質嚴重惡化，被稱為「台東黑龍江」。縣府正耗資數億元籌建台東市汙水處理廠，在工程完成前，縣環保局向環保署爭取4千多萬元在太平溪下游，利用開封橋下游左岸1.73公頃腹地，採用自然生態工法建造太平溪人工濕地。