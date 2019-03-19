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花蓮車站出現監獄花燈 收容人也很有藝術天份

2019-03-19 10:11聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮監獄收容人去年製作「金豬御浪衝四海・人魚仙螺鳴朝陽」花燈作品，今年展出在屏東大鵬灣台灣燈會，獲得特優佳績，日前展期結束，這座花燈移動到花蓮車站二樓，繼續展出，花監秘書王恩先說， 盼改變監獄刻板形象，讓大眾了解收容人也很有藝術天份。

作品由11名收容人組成的花燈班完成，分電工組、塑型班、包布班及彩繪班，去年3月就開始設計花燈競賽圖，接續備料、製作，並視狀況添購原料，其完成的花燈成品，今年初做最後夜間測試，整個過程耗費10個月時間，上月在台灣燈會閃閃發光，作品元素包含豬年、美人魚、海洋等設計。

「金豬御浪衝四海・人魚仙螺鳴朝陽」昨起繼續展出在花蓮車站，展期至下月7日。花燈班成員林姓收容人說，用近一年時間努力工作，就為在台灣燈會獲獎，得知作品還要展出在花蓮車站，實在很開心，已經寫信給爸媽，告訴他們坐火車時看看自己作品，拍下照片。

花蓮監獄典獄長葛煌明表示，遊客看到花燈亮度，監所人員看到卻是收容人創造溫度，要將監獄教化成果，透過創造方式呈現。台鐵花蓮站長林德香說，花蓮站是台鐵花東線載運量前幾名特等站，這次與花蓮監獄合作，盼呈現花蓮特色，也對車站有美化效果。

花蓮監獄收容人去年製作「金豬御浪衝四海・人魚仙螺鳴朝陽」作品，在台灣燈會獲得特優...
花蓮監獄收容人去年製作「金豬御浪衝四海・人魚仙螺鳴朝陽」作品，在台灣燈會獲得特優佳績，昨開始繼續在花蓮車站二樓展出。圖／花蓮監獄提供
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