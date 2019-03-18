影／加碼大利多來了 宜蘭補助二行程機車舊換新最高3萬5

2019-03-18 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



催油門會冒白煙的二行程機車汰舊換新補助，邁入最後階段！宜蘭縣政府為鼓勵更多縣民配合淘汰老舊機車並換購電動二輪車，今宣布加碼補助大利多，機車舊換新最高補助3萬5000元，全縣還有1萬2000多名持有二行程機車的車主將可受惠。

縣長林姿妙表示，為加速淘汰老舊機車，宜蘭縣除持續補助一般民眾汰舊換新外，今年度更擴大補助對象，只要二行程機車車主具有中／低收入戶、原住民及車籍設於大同鄉及南澳鄉，將再加碼補助，純淘汰二行程機車最高補助5800元，換購電動二輪車最高補助3萬5000元。

另外也新增淘汰二行程機車後換購中古，或新燃油五期以上機車的補助方案，最高補助1萬2800元，希望減輕弱勢車主換車負擔。

縣府還爭取中華汽車經銷商及頡昇綠能公司配合，推出弱勢車主加碼補助5000元及3000元，補助至6月底止，而國內唯一重型電動機車的睿能公司也針對宜蘭縣符合四行程機車換購重型電動機車的車主，提供1000元的配件折扣金，補助至3月底。