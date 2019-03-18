「一人一樹挺柚農」公益柚樹認養 柚香瀰漫花蓮縣府

2019-03-18 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮文旦種植面積占全台4分之1，去年未遭颱風侵襲，產量更勝以往，卻造成文旦嚴重滯銷，秋節過仍有200萬台斤未賣出；現逢白色柚花開季，縣府除比照往年辦理一系列行銷文旦活動，今年增加柚樹認養，盼若遇天災，可幫助柚農分擔成本損失。

縣府表示，今年與瑞穗鄉農會合辦「一人一樹挺柚農」公益柚樹認養活動，開放200棵柚樹、由民眾採登記制方式認養，每棵樹金額1萬8000元，可由2人共同認養，期間農會定期以郵件、簡訊告知柚樹生長狀況，認養者也可參與柚樹剪枝、除草、施肥等農事工作，有興趣者可電洽瑞穗鄉農會報名。

縣府今天舉辦「柚來花蓮—柚花季系列活動」記者會，將30棵柚樹、降價為每棵1萬6800元開放認養，最後有2私人企業發揮公益，與農會簽下公益柚樹認養契約，完成認養。記者會現場還有柚農擺出各文旦加工品，如柚子茶、柚子香皂、柚子精油、柚子蛋糕、月餅等，讓出席的縣長徐榛蔚笑容滿面，大讚柚香清新脫俗，讓人心擴神怡。

縣府今年與往年相同，在白色柚花開花季節，舉辦與柚花相關的健走、溫泉浴、特色餐及攝影比賽活動，時間從今起至下月7日，全台民眾都可報名參加，詳情可上縣府官方網站查詢。

出席記者會還有瑞穗鄉長陳進光、農糧署東區分署副分署長陳吉村、花蓮區農業改良場秘書宣大平等。陳進光說，花東縱谷最閃耀星星「瑞穂春天國際觀光酒店」本月21日正式開幕，未來將結合高端遊客，推銷瑞穗農特產品。