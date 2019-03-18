農民怨砍檳榔樹 花蓮林管處指依法輔導剷除

2019-03-18 16:40 中央社 鳳花蓮縣18日電



花蓮縣檳榔農民接連向縣議會陳情，認為主管機關對於山坡地種植檳榔樹的處理方式過於激烈。花蓮林管處今天指出，為國土保安，將訴請第三方仲裁，會耐心、理性處理問題。

行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處為保育山坡地，對於被占用的林地，依據森林保護辦法規定，採取在現地插牌公告30日告知收回、剷除地上作物的方式，執行造林業務。

檳榔農民向花蓮縣議會議長張峻陳情反映，不少檳榔園在這種情形下被全園剷除，導致畢生辛勤種植、全家仰賴的生計一夕泡湯。為了生計將串聯全縣同業採取行動自救，不排除前往花蓮林管處抗議陳情。

張峻表示，山坡地種植檳榔被政府相關單位認定是超限利用違法的行為，甚至被大面積強制剷除，造成農友生計嚴重受損，在兼顧山坡地保育及照顧農友生計的考量上，建議應以漸進造林方式，給予農友緩衝時間，化解山坡地超限利用的問題。

張峻指出，花蓮許多農友一生栽種檳榔，有些甚至在水土保持法、山坡地保育利用條例公布實施前就已從事檳榔種植，全家生計都依賴種檳榔來維持。種植檳榔的農友大多年事已高，知道山坡地保育的重要性，但如果按照花蓮林管處斷然剷除檳榔園的作法，這些農友將立即面臨斷炊無以維生的困境。

他說，檳榔農民建議以漸進式造林來逐步撤園，希望林管單位給予農友較長的緩衝時間，例如以30年、5期來完成整體造林目標，每期6年，先砍除1/5的檳榔樹後，在間隙地種植造林樹種，再以分期分階段方式達到最後撤園的目標。

對此，花蓮林管處副處長李政賢指出，政府為保育水土資源，兼顧山坡地農民生計，從民國93年開始針對早期種植檳榔的山坡地改以造林替代，已陸續收回1400公頃。目前花蓮縣光復鄉種植檳榔樹較多，約有數10戶，將依社會公平正義原則，根據相關事實證據，請求仲裁移除山坡地上的檳榔樹。

李政賢說，與主管機關無合約關係的無權占用者，將訴諸法律，依法剷除地上作物收回林地；有租約者，將輔導農民於每公頃土地上均勻混植600株以上林木，以相思樹、櫻花等原生樹種達到美化景觀及水土保持的效益。