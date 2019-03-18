親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

參選2020 賴清德打臉好多人包括他自己

農民怨砍檳榔樹 花蓮林管處指依法輔導剷除

2019-03-18 16:40中央社 鳳花蓮縣18日電

花蓮縣檳榔農民接連向縣議會陳情，認為主管機關對於山坡地種植檳榔樹的處理方式過於激烈。花蓮林管處今天指出，為國土保安，將訴請第三方仲裁，會耐心、理性處理問題。

行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處為保育山坡地，對於被占用的林地，依據森林保護辦法規定，採取在現地插牌公告30日告知收回、剷除地上作物的方式，執行造林業務。

檳榔農民向花蓮縣議會議長張峻陳情反映，不少檳榔園在這種情形下被全園剷除，導致畢生辛勤種植、全家仰賴的生計一夕泡湯。為了生計將串聯全縣同業採取行動自救，不排除前往花蓮林管處抗議陳情。

張峻表示，山坡地種植檳榔被政府相關單位認定是超限利用違法的行為，甚至被大面積強制剷除，造成農友生計嚴重受損，在兼顧山坡地保育及照顧農友生計的考量上，建議應以漸進造林方式，給予農友緩衝時間，化解山坡地超限利用的問題。

張峻指出，花蓮許多農友一生栽種檳榔，有些甚至在水土保持法、山坡地保育利用條例公布實施前就已從事檳榔種植，全家生計都依賴種檳榔來維持。種植檳榔的農友大多年事已高，知道山坡地保育的重要性，但如果按照花蓮林管處斷然剷除檳榔園的作法，這些農友將立即面臨斷炊無以維生的困境。

他說，檳榔農民建議以漸進式造林來逐步撤園，希望林管單位給予農友較長的緩衝時間，例如以30年、5期來完成整體造林目標，每期6年，先砍除1/5的檳榔樹後，在間隙地種植造林樹種，再以分期分階段方式達到最後撤園的目標。

對此，花蓮林管處副處長李政賢指出，政府為保育水土資源，兼顧山坡地農民生計，從民國93年開始針對早期種植檳榔的山坡地改以造林替代，已陸續收回1400公頃。目前花蓮縣光復鄉種植檳榔樹較多，約有數10戶，將依社會公平正義原則，根據相關事實證據，請求仲裁移除山坡地上的檳榔樹。

李政賢說，與主管機關無合約關係的無權占用者，將訴諸法律，依法剷除地上作物收回林地；有租約者，將輔導農民於每公頃土地上均勻混植600株以上林木，以相思樹、櫻花等原生樹種達到美化景觀及水土保持的效益。

農民行政院櫻花
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

影╱罕見大翅鯨「驚」現花蓮外海 與海豚悠游

2019-03-18 12:52

漁港港區開放釣魚？釣友力推 漁會反對

2019-03-18 00:29

基隆商港港區範圍 重調整

2019-03-17 23:58

基隆軍港遷建 第1標下月動工

2019-03-17 23:49

星期人物／善用網路 議員魏嘉彥服務量大

2019-03-17 22:42

影／港埠線退縮 正濱漁港多出2公頃可蓋民宿

2019-03-17 22:02

蔡英文送給基隆第二個大禮 軍港遷建主建物下月動工

2019-03-17 21:25

全台漁港瘋釣魚唐鳳聽到了 漁會：那安全誰顧？

2019-03-17 19:47

81艘環保艦守護花蓮海洋 年回收逾3噸海上垃圾

2019-03-17 19:01

怕「小企鵝」長不大 壯圍鄉公所派農民照顧秧苗

2019-03-17 15:31

基隆張議員挺「張老師」 心情不佳可打1980

2019-03-17 15:08

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

春風吹醒荔枝椿象 專家：摘除1葉卵片明年減少1千隻

2019-03-17 17:10

顔清標二兒媳補辦婚禮 顏家新娘超美

2019-03-17 22:04

赴任前辭行 胡志強臉書證實蔡炳坤將任台北市副市長

2019-03-17 21:43

蔡英文送給基隆第二個大禮 軍港遷建主建物下月動工

2019-03-17 21:25

全台漁港瘋釣魚唐鳳聽到了 漁會：那安全誰顧？

2019-03-17 19:47

桃市馬路標線「像菲律賓國旗」 原來是交局設計3D駝峰線

2019-03-17 20:20

影／全台最早三鐵共構「嘉義車站」 高架後保留阿里山起站

2019-03-17 17:58

蘇貞昌與藍議員拍照 驚嘆人生劇本早寫好沒想到豐富多彩

2019-03-17 17:29

省很大！嘉縣鼓勵換節能家電 一般住戶也適用

2019-03-18 10:43

全裸露！恐致氣爆 高雄大寮11條工業管線斷料檢查

2019-03-18 10:59

台中空汙 7個區致癌物濃度高

2019-03-17 23:23

影／阿里山煤炭蒸汽火車修復上路 1年半後重出江湖

2019-03-18 07:29

影╱罕見大翅鯨「驚」現花蓮外海 與海豚悠游

2019-03-18 12:52

漁民妻帶9月娃飛模里西斯見夫 潘孟安：這就是討海人

2019-03-18 11:17

新北紅線夜間停車 首波下月開放

2019-03-18 00:14

重啟潛盾機工程 八德路將交管

2019-03-17 22:48

影／港埠線退縮 正濱漁港多出2公頃可蓋民宿

2019-03-17 22:02

美濃5農家獲綠色保育標章認證 彩鷸朱鸝到田間作伴

2019-03-17 18:00

高雄輕軌二階如何續建 交通部盼市府年底提方案

2019-03-18 13:50

遷移垃圾山 斗六3管齊下

2019-03-17 23:42

帥哥咖啡師特調蜜餞咖啡 吃到外婆熬鳳梨的酸甜味

2019-03-18 09:09

影／外科醫師從藝術中教醫學 把醫院變成美術館

2019-03-18 08:20

新北未婚聯誼 13對配對成功

2019-03-18 00:20

基隆軍港遷建 第1標下月動工

2019-03-17 23:49

里民認養350株櫻花黃金風鈴木 期待成為公園美景地標

2019-03-17 21:47

受困磚塊+排水不良 竹北萬善祠榕樹病了 青年搶救

2019-03-17 23:45

南投縣政府搬遷？ 國發會：言之尚早

2019-03-17 22:57

胡璉故居 爭取保留

2019-03-18 00:22

影／菜鳥村長育音才 用小提琴改變偏鄉生命

2019-03-17 20:19

爸媽最愛遛小孩地方 新竹市兒藝節3月30日試營運

2019-03-17 18:39

鐵路高架後 嘉義車站應會保留

2019-03-17 23:45

澎湖海域大量糜蝦死亡 原因待查

2019-03-17 19:17

台北東西翻轉 捷運運量也東減西增

2019-03-17 22:58

81艘環保艦守護花蓮海洋 年回收逾3噸海上垃圾

2019-03-17 19:01

一周連吃5次潮汕砂鍋粥仍想念 他霸氣決定回台開店

2019-03-18 10:39

金山台二線市區天際線變美 電纜地下化不再密密麻麻

2019-03-18 13:35

高雄鐵路地下化 柴油味散不去

2019-03-17 23:16

台北玫瑰展22日登場 咖啡請客

2019-03-18 00:18

恩主公醫院門診大樓上樑 最快年底試營運

2019-03-18 12:52

「土鳳梨是舶來品」高市文化局出書 談台灣鳳梨產業興衰

2019-03-17 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top