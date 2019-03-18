為父親圓夢籌募教會福音車 抗癌26年馬漢忠出畫冊義賣

2019-03-18 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



曾得過總統教育獎及熱愛生命獎「微笑小太陽」馬漢忠，雖歷經26年的癌症磨難，今年不幸又罹患大腸癌而接受手術治療，但癌症沒有擊倒他，他為了幫父親圓夢，籌募他父親教會的福音車，他發揮畫畫及作詩手華出版生平第二本詩畫集，即日起義賣，有意愛心捐贈、購畫者，請洽詢（089）310150轉213台東馬偕院牧部。

馬漢忠在他11個月大時，即被醫師診斷罹患「原始性外胚胎惡性腫瘤」第四期；原本被宣判只能存活3年，但他忍受一次又一次的病魔摧殘及治療的痛苦，仍展現樂觀及信仰的力量，也因他兒時畫作常見太陽光耀，且他總是笑容燦爛，自小他就被稱為「微笑小太陽」。

馬漢忠克服跛著腳及長年帶著尿布的不便，與他的家人一起平安度過26個年頭，因他父親孫昶吾目前擔任萬民台福教會駐堂牧師，看見教會中有許多老人因行動不方便，無法前來教會聚會而苦惱，希望教會有一部福音車解決這個難題， 馬漢忠為替父親圓夢， 今天上午在台東馬偕醫院協助下舉辦「多彩－我的心象世界」畫冊發表會，這也是他生平第二本畫集。

為了見證這場溫馨有意義活動，漢忠81歲的阿嬤特別遠從花蓮馬遠部落前來，在會中也特別用少見的布農族口簧琴、口弓琴表演為漢忠祝福。台東馬偕醫院院長王功亮稱漢忠是癌友最佳典範，現場認購100本畫冊，希望拋磚引玉。