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提供加值便民服務 台東全縣戶政事務所設照相館

2019-03-18 11:31聯合報 記者羅紹平╱即時報導

很多民眾可能曾有類似經驗，跑一趟戶政事務所辦理戶籍遷移或申請身分證補換發，結果忘了帶照片，或隨身攜帶的照片超過2年時效，不能用，還得再跑相館拍照、取照，就浪費不少時間，為了提供更便民的加值服務，台東縣全縣16鄉鎮市戶政事務所都增設「揪甘心照相館」，且即日起提供照相服務，讓洽公民眾不必再舟車勞頓。

台東縣長饒慶鈴今天上午9時30分主持台東市戶政事務所「揪甘心照相館」啟用儀式，她說，即日起民眾到戶政單位申請換發身證等業務，證件照過期或忘了帶照片，回家拿或找相館重拍照再修門，都要花不少時間，快照也得花比較的錢，因此可以在戶政單位裡就地由受 過專業訓練的戶政人員幫你拍照，上傳內政部確認後，當場製作新的身證，就無須再跑出去找其他相館拍照。

饒慶鈴表示，這些服務一是為了民眾方便，二照片不會永久存在系統裡，三民眾要照相還是要找專業照相館。她強調，「揪甘心照相館」只是簡易相照館，目的在提供便民服務，照片效果比不上專業的照相館，而且護照不能使用，所以要拍更專業證件照還是要找坊間的照相館；但她也掛保證，民眾不必擔心「揪甘心照相館」拍下的照片會被有心人濫用，因為照片只存在系統5天就自動銷毀。

台東縣長饒慶鈴體驗「揪甘心照相館」服務。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴體驗「揪甘心照相館」服務。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴今天上午主持台東市戶政事務所「揪甘心照相館」服務啟用儀式。記者羅紹...
台東縣長饒慶鈴今天上午主持台東市戶政事務所「揪甘心照相館」服務啟用儀式。記者羅紹平／攝影
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台東縣民體驗「揪甘心照相館」服務。記者羅紹平／攝影
台東縣民體驗「揪甘心照相館」服務。記者羅紹平／攝影
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台東饒慶鈴
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