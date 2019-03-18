提供加值便民服務 台東全縣戶政事務所設照相館

2019-03-18 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



很多民眾可能曾有類似經驗，跑一趟戶政事務所辦理戶籍遷移或申請身分證補換發，結果忘了帶照片，或隨身攜帶的照片超過2年時效，不能用，還得再跑相館拍照、取照，就浪費不少時間，為了提供更便民的加值服務，台東縣全縣16鄉鎮市戶政事務所都增設「揪甘心照相館」，且即日起提供照相服務，讓洽公民眾不必再舟車勞頓。

台東縣長饒慶鈴今天上午9時30分主持台東市戶政事務所「揪甘心照相館」啟用儀式，她說，即日起民眾到戶政單位申請換發身證等業務，證件照過期或忘了帶照片，回家拿或找相館重拍照再修門，都要花不少時間，快照也得花比較的錢，因此可以在戶政單位裡就地由受 過專業訓練的戶政人員幫你拍照，上傳內政部確認後，當場製作新的身證，就無須再跑出去找其他相館拍照。