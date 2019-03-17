蔡英文送給基隆第二個大禮 軍港遷建主建物下月動工

2019-03-17 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆港軍港西遷，主建築下個月要動工了。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook 談了20多年的基隆港軍港西遷，去年4月3日在西八碼頭動土，總統蔡英文親自主持，這被視為是繼前年她送給基隆的81基隆輕軌大禮後，再次送給基隆的第二個大禮。負責代遷代建的基隆港務分公司表示，軍港遷建第一標主體營舍工程已經完成招標，4月會挑一個好日子舉行動工。

軍港西遷去年動土後，好像沈寂了下來，總統蔡英文大年初十出席基隆港區新春團拜，致詞時表示，過去3年來在林右昌的支持和蔡適應的奔走下，軍港西遷順利進行，甚至還稍微超過原先的進度，預定3年後就可以進行實體搬遷。

負責代遷代建的基隆港務分公司證實，軍港遷建一標主體營舍工程已經完成招標，4月會挑一個好日子舉行動工。

一直在緊盯進度的立委蔡適應說，軍港遷建目前一標主體營舍工程，要在西11碼頭興建辦公大樓，生活大樓，大門，衛哨，會客室等共7棟建築物，供軍方使用，占地1.08公頃，費用6.8億元，工期790日暦天。而位於東六的港警總隊大樓，未來也要搬遷，目前還在規劃階段，評估適合搬遷位址中。