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影／擦亮「香魚故鄉」招牌 大南澳休區放流15萬尾魚苗

2019-03-17 20:59聯合報 記者戴永華╱即時報導

全台約八成香魚產自宜蘭，好山好水的南澳鄉更是香魚重要產地，但近年來生態環境遭破壞，大南澳休閒農業區為復育香魚下一代，與南澳鄉公所及蘇澳鎮公所在南溪出海口「潟湖」放流15萬尾香魚苗，如果復育成效良好，會再繼續放流，重新擦亮「香魚故鄉」招牌。

香魚屬於1年生的魚類，喜歡成長在水質清澈的河海交界，飼養水溫不能太高，每年2到5月，河水水溫逐漸上升時，魚兒就會進入河口溯水上游，長大後9到11月產卵。

南澳鄉位處山地鄉氣候適宜，30幾年前「香魚之父」鄭明能在南澳鄉投入香魚研究，奠定香魚故鄉的名號。現在很多人愛吃烤香魚，尤其日式料理店少不了這道菜，全台八成以上香魚產自宜蘭縣。

近年來各地不肖民眾非法捕捉、水質惡化及興建攔沙壩，破壞香魚棲息環境，宜蘭縣大南澳休閒農業區為了復育生態，與鄉長李勝雄、朝陽里長李順義及蘇澳代表吳慶賢等人，在南溪出海口「潟湖」放流15萬尾香魚苗，看到小魚活蹦亂跳，復育有望。

休區主委葉武訓表示，南溪早年就一直有香魚存在，而且沒有攔砂壩，生長環境適宜，這次香魚苗是由漁業產銷班長免費提供在出海口放流，等小魚再長大，就可以溯溪往上游，盼生態資源生生不息。

鄉長李勝雄表示，南澳鄉天然好環境，除了盛產香魚是當地特色，青毛蟹更是南澳當地的原生種，鄉公所將投入護溪工作，重新整修「南澳生態館」，介紹具代表性的動植物，也能成為觀光景點。

宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永...
宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永華/攝影
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宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永...
宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永華/攝影
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宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永...
宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永華/攝影
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宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。 記者戴...
宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。 記者戴永華/攝影
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宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永...
宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永華/攝影
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宜蘭大南澳休閒農業區在南澳南溪出海口，放流15萬尾香魚苗，協助生態復育。記者戴永華/攝影
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南澳蘇澳溯溪
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