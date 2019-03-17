全台漁港瘋釣魚唐鳳聽到了 漁會：那安全誰顧？

2019-03-17 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



有釣友1月底在公共政策網路參與平台上提點子「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，已經超過5000人提案門檻，政務委員唐鳳15日走訪八斗子等漁港場勘，並預告4月3日舉行協作會議。基隆區漁會總幹事陳文欽說，釣魚他認同，但安全誰負責，全國漁會總幹事已在串聯反對。

行政委員唐鳳15日在臉書PO指出， 為了回應「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」網路連署案，他特地前往基隆八斗子漁港、碧砂漁港進行會前場勘，實際了解當地釣友情況，以及漁港內的工作環境。

他很感謝漁業署、基隆市政府等單位的細心安排，以及基隆區漁會游日興理事長、陳文欽總幹事的熱情接待，接下來，也希望能在釣友需求、漁民作業，以及地方管理量能之間，找出各方都可以接受的交集。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，全國漁會總幹事群族正在串聯，大家都說反對，釣客垃圾亂丟，鐵釘亂釘，影響到安全時誰負責，漁會全都是反對的，要整個漁港區都開放，怎麼可能！

他以現行開放的八斗子漁港為例，港嘴兩側的紅燈塔，和綠燈塔都是釣魚區，周五到周日晚上，有魚汛的話上百人輛車停在防波堤，人很多。大家往航道拋竿，這裡雖然未傳出漁船糾紛，但曾有漁會理事反映，外木山和大武崙漁港，有釣客不滿漁船進出港絞到釣線，竟對漁船丟石頭，漁民，釣客都一肚子氣。

陳文欽說，全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台，開放這麼多地方，萬一有人落海誰負責？他向唐鳳提議，如果要漁港開放，應先開放商港，商港大，安全設備又好，交通方便，下車就可以釣了，八斗子漁港一年進出港漁船有三萬多航次，怎不去開放商港？