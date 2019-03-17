81艘環保艦守護花蓮海洋 年回收逾3噸海上垃圾

2019-03-17 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



海洋保育署去年考核各縣市海洋污染防治工作，花蓮縣榮獲優等殊榮，縣府環保局長饒忠說，如何減少廢棄物流入海洋，已是國家重要課題，將持續辦理海底垃圾調查與清除，也鼓勵更多民眾加入淨灘行列。

饒忠表示，去年透過出海口垃圾調查，發現秀姑巒溪上游西瓜田黑色塑膠布，以及因水上遊憩活動帶來的寶特瓶等，隨洪汛順流而下情況嚴重，已經協調相關單位共同管理，盼未來有效減少入海垃圾量。

饒忠指出，花蓮對於油污染事件，已經做好應變，去年修訂花蓮縣海洋油污染緊急應變計畫，邀請相關單位召開研商會議，討論應變作業的權責畫分，並舉辦海洋污染應變演練，進行驗證。

饒忠表示，過去海污應變設備多集中在花蓮港四周，已經增設和平工業港、石梯漁港2海污應變設備儲放地點，若有發生油污染，可以第一時間進行油污圍堵、避免擴散，也與縣漁會合辦環保艦隊招募，邀漁民攜手將海上垃圾帶回岸上分類，目前縣內共81艘環保艦，年度可回收3271公斤垃圾，也在花蓮漁港、石梯漁港增設回收站。

饒忠說，去年還結合專業潛水人員，在七星潭海域、石梯坪海域進行海底垃圾調查及清除，共清除44公斤垃圾。