怕「小企鵝」長不大 壯圍鄉公所派農民照顧秧苗

2019-03-17 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣壯圍鄉公所去年在宜蘭河畔農田，以黑色與綠色稉稻「種出」巨大貓熊，引起廣大迴響，今年則是要讓田裡「長出」企鵝家族，但現在可能「養不活小企鵝」，壯圍鄉公所回應，由於秧苗尚未長大，所以輪廓還不太清楚，在未來一個月內會細心照顧，趁秧苗還可移動，會請廠商調整企鵝輪廓，並由專業農民來照顧秧苗，讓小企鵝「好好長大」。

壯圍鄉公所2月26日在中央橋下，由壯圍國中、壯五社區、壯六社區、順和社區居民一起動手做農事插秧體驗，今年「看稻壯圍彩繪田」圖案是企鵝，原本預計插秧後，今年4月中旬即可顯圖，開放想要欣賞的民眾，由宜蘭河右岸自行車道上中央橋，在橋上俯瞰美麗的稻田彩繪圖騰。

但現在傳出小企鵝可能「養不活」，壯圍鄉公所機要沈錫輝表示，由於秧苗剛插秧不久，企鵝線條太細、形狀不明顯，再加上幼苗狀況不良、近日日照不足，變色不理想，鄉公所擔憂小企鵝長大情況不理想。

壯圍鄉公所農業課指出，目前秧苗插秧剛插秧20天，因為還是幼苗、葉子還很小片，整體效果還不太明顯，大約再2至3個星期，秧苗比較強壯後，顏色區分度才比較高，輪廓才會越來越清楚；如果在秧苗的成長過程中圖形歪掉、秧苗長不大，會請廠商來調整線條或是調整秧苗位子、更換較強壯的秧苗，會有點擔心整個布置點就不會像當初預想的狀況，在一個月內要注意這些事情