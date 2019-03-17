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五結鄉公所邀民眾捐發票種樹 一起做愛心護地球

2019-03-17 13:26聯合報 記者江婉儀╱即時報導

由羅東林管處人員為現場民眾講解，在種植樹苗時應該注意的要點。記者江婉儀／攝影
由羅東林管處人員為現場民眾講解，在種植樹苗時應該注意的要點。記者江婉儀／攝影
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今天上午五結鄉公所在五結鄉五結國小舉辦植樹節活動，為提倡全民植樹風氣，透過植樹體驗，鼓勵大家植樹綠化家園節能減碳愛台灣，希望透過植樹節活動，讓小朋友學習植樹運動，節能減碳，能愛自己、愛台灣、更能愛地球，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀也來參與活動。

在今天的植樹活動中，現場來賓與小朋友在五結國小操場旁種下20棵吉野櫻，五結鄉公所說，種下吉野櫻是希望可以美化校園，在冬天過後為學校增添更多的色彩，另外，由五結國小六年級生種下3棵五葉松，給予學生祝福，期望能像松果的種子飛向遠方，在未來的路上祝他們鵬程萬里。

五結鄉公所表示，今天現場贈送給民眾的花有桂花、杜鵑、茶花、含笑，到現場的民眾，只要拿108年度發票3張就可以換取兑換劵，在活動結束後，憑劵領取花苗、手鏟、西點各一份，總計1000份，送完為止，這些發票將交由羅東林務局轉送社福機構。

五結鄉長沈德茂說，這幾年推動植樹節工作，確實有落實，所以今天看到許多鄉親來參加，感謝大家的支持，但樹種了之後一定要整修，如沒整修就會引來蚊蟲，反而影響環境與生活品質，所以樹長大了之後一定要修剪，才會變成生活美化的一部分。

羅東林管處處長賴錫祿指出，今天的活動那麼多人參與，是五結鄉公所歷年舉辦植樹節活動，長期累積下來的結果，看到今天那那麼多人參加，羅東林管處應該要貢獻更多，與大家共同維護周圍環境。

宜蘭縣長林姿妙與五結鄉長沈德茂（右）在五結國小種下吉野櫻。記者江婉儀／攝影
宜蘭縣長林姿妙與五結鄉長沈德茂（右）在五結國小種下吉野櫻。記者江婉儀／攝影
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今天上午五結鄉公所在五結鄉五結國小舉辦植樹節活動，為提倡全民植樹風氣，透過植樹體...
今天上午五結鄉公所在五結鄉五結國小舉辦植樹節活動，為提倡全民植樹風氣，透過植樹體驗，鼓勵大家植樹綠化家園節能減碳愛台灣，希望透過植樹節活動，讓小朋友學習『植樹運動』，節能減碳，能愛自己、愛台灣、更能愛地球，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀也來參與活動。記者江婉儀／攝影
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