宜蘭行動超市進偏鄉 民眾稱讚

2019-03-17 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



宜蘭喜互惠以「行動超市」貨車深入偏鄉。 圖／喜互惠生鮮超市提供 分享 facebook 宜蘭才有的喜互惠生鮮超市，有18家分店，但偏遠地區仍無法設店，為此，業者今年用貨車載民生用品上山或到海邊，開起「行動超市」。貨進偏鄉，居民說方便多了，業者表示，根本不夠本，單純是服務。

「行動超市」今年農曆年後上路，地點都在偏鄉。業者昨說，當初構想是「一家購物全縣服務」，在宜蘭縣12個鄉鎮市中，有8個鄉鎮市設店，其他鄉鎮都是較偏遠的村落，近年雖然網路購物盛行，但偏遠地區與年長者購物，仍以實體店面為主，因此試點服務。

業者說，行動超市主要是深入偏鄉，定點定時開賣，其中，每周二在宜蘭最北端的頭城，靠海的石城里腳踏車隧道前石城村是上午9點半、大里漁港旁大里里是10點半、大溪里是12點在龜山服務中心前廣場。周五到山區的大同鄉泰雅部落，10點半在崙埤大同鄉公所前廣場、下午1點在玉蘭茶香滷味旁廣場、下午2點半在松羅國小前。

「價格與平地一樣，還會開發票。」行動超市到，不少民眾採購，相當稱讚，還有村落開小雜貨店的店家也來補充自家沒賣的日常用品。但也有店家建議，賣的東西希望區隔，不要跟他們搶生意；業者承諾，會販賣偏鄉民眾需要但店家沒賣的。

業者表示，油料加人事成本一天要5千元，全車貨品賣光光，淨利不到5千元，單純就是服務，後續視情況增加據點，延伸至大同鄉四季部落、南澳與東澳地區等。