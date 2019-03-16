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最美的花蓮之「光」大農大富賞螢趣率先開跑

2019-03-16 17:03聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區賞螢趣今展開，連續3年的好口碑，未演先轟動，已有逾4000人報名。主辦單位花蓮林管處長楊瑞芬 、立委蕭美琴都到場見證螢火蟲的「世紀婚禮」，蕭美琴盛讚平森園區多年復育有成，每年此時螢光點點，是有錢都買不到的「花蓮之光」。

位於光復鄉的大農大富平地森林園區，占地廣達1250公頃，10多年來推動保育有成，每年3、4月的螢火蟲繁殖季節，入夜後螢光漫天飛舞。花蓮林管處結合周邊社區推動賞螢活動，3年前試辦，前年試辦收費與總量管制，口碑極佳，每年人數都創新高，去年一個月的賞螢季節，吸引1萬8000人入園賞螢。

今年賞螢季今天展開，花蓮林管處以「見證螢火蟲世紀婚禮」為號召，邀請民眾一同參與，今、明兩天下午在園區內有森林小市集，集結許多市集攤位，販售手作的甜點、農特產品等。

林管處長楊瑞芬說，連兩年周邊社區舉辦付費的賞螢趣，很多人問「為什麼要收錢，為什麼要管制？」其實一是為了安全，二是避免光害。

今年除了原有的賞螢區，還新規畫拍照區及親子與無障礙區，一方面保護棲地，也讓賞螢的民眾不會互相干擾，環境永續。賞螢「紅包」雖然收費每人198元，附贈一分周邊社區手作的伴手禮，希望大家多支持在地產業。

「真的是有錢也買不到的花蓮之光」蕭美琴說，住在花蓮很幸福，有這麼好的生態環境，希望大家來欣賞螢火蟲，也能更珍惜身處的環境。

大農大富賞螢活動今天起4月14日，每晚6時30分起，3梯次各一小時導覽，採網路預先報名，每人198元、縣民優惠160元；為保護棲地採總量管制，平日800、假日1200人，假日已幾乎額滿。民眾可上「2019大農大富賞螢趣」臉書粉絲頁察看螢況、報名方式。另今年也與富源國中合作，由12名學生提供英語導覽，須預約。

花蓮賞螢趣今天開跑，現場邀請樂團浪漫開唱。記者王燕華／攝影
花蓮賞螢趣今天開跑，現場邀請樂團浪漫開唱。記者王燕華／攝影
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花蓮賞螢趣今天開跑，現場有森林市集。記者王燕華／攝影
花蓮賞螢趣今天開跑，現場有森林市集。記者王燕華／攝影
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花蓮大農大富平地森林園區多年推動生態保育有成，螢火蟲季節漫天螢光，閃爍迷人。圖／...
花蓮大農大富平地森林園區多年推動生態保育有成，螢火蟲季節漫天螢光，閃爍迷人。圖／花蓮林管處提供
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黑翅晦螢是平森園區常見的螢火蟲種類。圖／花蓮林管處提供
黑翅晦螢是平森園區常見的螢火蟲種類。圖／花蓮林管處提供
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大陸窗螢是平森園區常見的螢火蟲種類。圖／花蓮林管處提供
大陸窗螢是平森園區常見的螢火蟲種類。圖／花蓮林管處提供
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賞螢螢火蟲蕭美琴
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