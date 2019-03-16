花蓮青年住宅樣品屋將開放 完工期恐延後半年

2019-03-16 16:19 中央社 花蓮縣16日電



花蓮縣政府推動青年住宅，其中1棟完工收尾階段，樣品屋將對外開放，讓預訂戶滿心期待；因去年曾停工3個月，影響工程進度，全部7棟完工期恐延後半年。

花蓮前縣長傅崐萁任內在新城鄉推動青年安心成家住宅，總計7棟、809戶，吸引4000多人登記抽籤，中籤者繳納訂金者卻沒預期的多；前代理縣長蔡碧仲任內以青年住宅下訂率不高、恐成錢坑為由，指示先完成A棟，其餘6棟緩建，讓民眾觀望氣氛更濃。

花蓮縣長徐榛蔚上任後即宣布依原計畫809戶都興建，日前徐榛蔚率副縣長蔡運煌、秘書長顏新章等首長，前往工地會勘，並參觀已完工的樣品屋，對於建築工程的安全性及內部格局配置表示肯定，也希望青年根留花蓮，創造地方繁榮。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，很多承購戶向縣府反映，3個月代理縣長期間，政策飄忽不定，包括停建、鬼屋等負面訊息，讓承購戶不敢繳款。為此，縣府決定再給原通知的承購人一次繳款機會，繼續針對後面1000多個申請承購名額，通知符合資格者繳款，如果仍有餘屋，縣府會繼續賣。

鄧子榆說，目前有210戶下訂，另有近200戶通過資格審查，將於18日起通知繳交新台幣10萬元訂金。目前A棟完工，B、C棟主體結構已完成，但其餘棟去年曾停工近3個月，影響工程進度，因此廠商提出展延申請，原預計明年中旬全數完成，可能展延至年底。

已付10萬元訂金的賴小姐經常跑來工地看進度，她說，滿心期待青年住宅落成，雖然聽說許多不利的消息，但對縣府推出的住宅有信心。原本繳交60萬元訂金，受工期延後影響，縣府全數退還；去年又重繳10萬元訂金，雖然還不知道會抽中哪一層哪一戶，好想看看樣品屋。

花蓮縣府在新城鄉北埔興建青年住宅，以賣斷式出售住宅600戶、每戶250萬元；店面100戶，每戶320萬元，室內坪數約16到17.5坪，其餘109戶保留作為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶，總工程款約22億元。