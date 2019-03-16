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領養流浪犬用機車拖回家 狗皮開肉綻阿伯挨罰

2019-03-16 15:02中央社 宜蘭16日電

宜蘭一名阿伯昨天到防疫所認養流浪犬，可能因為和犬隻不熟，無法用機車載運，阿伯改以繩子拖行犬隻，導致犬隻受傷，防疫所指出，犬隻已轉由動保團體協助安置，將依法開罰。

網友在臉書發文表示，昨天上午從利澤媽祖廟就看到那位阿伯拖著狗一路騎走，「我當下很緊張的衝了出去，一路叫他後來反（回）頭騎上機車追他，才看到在冬山河邊已經有一群人把阿伯攔截下來」。

網友說，阿伯態度不但沒有悔意還打電話告訴家人有人對他大小聲很凶，對談中阿伯一直推卸責任說是動保所要他這麼綁著狗。

藝人楊懷民在臉書發文指出，可憐的狗狗被82歲的阿伯從防疫所領出來，直接綁在摩托車後拖行，狗狗不支倒地，被拖到遍體鱗傷、肉綻見骨，甚至前腳血管破裂，鮮血噴射而出，並質疑阿伯用摩托車牽引動物是否違法。

宜蘭縣動植物防疫所長蘇文甲今天受訪表示，82歲林姓男子昨天上午到所裡認養一隻流浪犬，要帶回家裡的路程中，可能因為狗和他不熟悉，無法用機車載送，林男改用繩子拖狗帶回家，狗或許因為跟不上車速導致受傷。

他表示，林男已違反動物保護法第5條，不得以汽、機車牽引寵物，依照同法第30條規定，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，經與林男溝通後，狗已由動植物防疫所帶回，並交由「台灣莉丰慧民V關懷動物協會」動保團體協助安置。

認養流浪犬
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