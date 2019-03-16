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台東布農族射耳祭 武陵部落首場開跑

2019-03-16 12:04聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東延平鄉武陵部落今天舉辦台東布農族年度首場重要節慶「射耳祭」，邀請其他部落族人共襄盛舉，並透過祭儀表演、射箭、摔角等競賽展現傳統技藝，現場歡樂不斷，渡過屬於自己的節慶。

射耳祭又稱打耳祭，是布農族一年一度的重要節慶，族人為慶祝狩獵的豐碩成果，會舉行祭典秉告祖靈，並祈求祖靈保佑來年收穫豐富。長輩也會用獵物耳朵做為箭靶，考驗小孩的狩獵技能，射耳祭也因此得名。

此次祭典，部落透過祭儀、射箭、摔角及陷阱設置等表演將傳統技藝傳承下去。而除了傳統祭儀表演，族人也將宰殺的豬肉，在現場火烤，並分享給一位親朋好友，以及遠到的好朋友。

延平鄉鄉長胡黃廣文表示，射耳祭是布農族文化的一部份，藉由活動讓年輕人學習技藝和文化，未來會持續辦理推廣。

台東縣原民處指出，延平、海端鄉公所也公布今年布農族各部落射耳祭時間，分別為延平鄉3月23日永康部落祭祀廣場、3月30日桃源部落鹿鳴傳統文化祭祀廣場、4月6日鸞山部落傳統文化祭祀廣場、4月13日在紅葉村部落教室前廣場。

海端鄉部份：4月5日利稻國小、4月6日在加拿祭場、錦屏祭場、新武聚會所；4月13日崁頂祭場、山平部落；4月27日霧鹿祭場；5月4日初來部落。

台東延平鄉武陵部落今天舉辦台東布農族年度首場重要節慶「射耳祭」，透過祭儀表演與大...
台東延平鄉武陵部落今天舉辦台東布農族年度首場重要節慶「射耳祭」，透過祭儀表演與大家分享喜悅。記者尤聰光／攝影
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族人也將宰殺的豬肉，在現場火烤，並分享給一位親朋好友，以及遠到的好朋友。記者尤聰...
族人也將宰殺的豬肉，在現場火烤，並分享給一位親朋好友，以及遠到的好朋友。記者尤聰光／攝影
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射耳祭布農族台東
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