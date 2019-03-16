淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



為鼓勵民眾淘汰老舊二行程機車，並推廣使用電動二輪車，中央與花蓮縣府聯手推出相關補助，今年度若淘汰二行程機車、換購電動機車，最高可獲3萬6500元補助，單純報廢老舊二行程機車也可拿回1000元補助金，即起可申請。

縣府環保局長饒忠表示，到上月底，花蓮縣仍有1萬多輛二行程機車，為了加速淘汰高汙染老舊機車，鼓勵民眾購買電動機車和電動自行車，縣府聯手經濟部工業局、環保署，推出相關補助，另外也爭取到花東基金支應1050輛次新換購電動機車補助。

今年淘汰二行程機車，換購電動機車，重型補助3萬6500元、輕型3萬3900元、小型輕型3萬1100元，換購電動自行車補助3900元。若未換購電動二輪車，只是報廢老舊二行程機車，可獲1000元。

單純購入電動二輪車也有補助。新購電動自行車補助1300元，新購電動機車最多可獲3萬3900元補助。