通過高難度甄選 花工、四維8學生喜捧國營鐵飯碗

2019-03-16 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台灣電力公司107學年度高級職業學校技術類科獎學金最近放榜，花蓮縣8個名額，由花蓮高工、四維高中兩校包辦，獲獎學生們不但可拿到4萬元獎學金，畢業後訓練合格，就能成為台電正式員工，起薪至少3萬多元，羨煞不少社會新鮮人。

台電花蓮區重視在地人才，從2013年重啟「高職技術類科獎學金甄選」，每年提供一定獎學金名額，今年花蓮區有電子電機、土木建築兩個類別，共8個正職基層人員名額。

花蓮高工有電子科黃裕翔、謝辰洋、資訊科高立謀、電機科吳信賢及建築科彭祥恩5人錄取；四維獲獎學金的為電機技術學程呂哲安、張子文、徐柏愷3人，8名學生可獲得每學期2萬元，共4萬元獎學金。

要通過考試難度相當高，甄選簡章規定，參加者必須在校課業成績平均80分以上，且品行優良不能有記大過以上處分，第一階段要通過國文作文、英文、物理、基本電學等學科筆試，再通過第二階段的面試與體能測驗，才能擠入錄取名單。通過錄取後再接受基本完整的訓練，才能正式成為台電員工。

四維高中表示，呂哲安、徐柏愷、張子文在校成績都保持在前5名，不僅學科亮眼，3人都擁有工業電子、工業配線、室內配線、自來水配管等4張丙級證照。