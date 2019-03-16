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受凍建拖累 花蓮青年住宅延到明年底完工

2019-03-16 09:53聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府推動的青年安心成家住宅，原定明年中完成，但廠商最近向縣府提出展延申請，理由是受前代理縣長蔡碧仲指示部分停工的影響，工程進度受延宕。縣府表示，展延多久還要再做確認，有可能延半年，明年底完工。

蔡碧仲任內以青年住宅下訂率不高、恐成錢坑為由，指示先完成A棟，其餘6棟緩建。縣長徐榛蔚去年底上任後，青年住宅立即在今年1月復工。為增加民眾信心，縣府還在農曆春節前舉辦說明會，邀請遲未繳納訂金的中籤戶參與，聽取廠商說明規畫設計及承購資訊，希望提升買氣。

A棟已完工，徐榛蔚日前率副縣長蔡運煌、祕書長顏新章、副祕書長兼社會處長張逸華及各局處首長前往會勘，聽取承包商寬聯營造簡報，並參觀樣品屋，對於工程安全性及內部格局配置、合乎耐震設計標章表示肯定。

縣府建設處長鄧子榆說，除了A棟，B、C棟主體結構也完成，正在進行室內配管等工程，復工後進度順利。不過，廠商日前向縣府表示，蔡碧仲任內停工近3個月，復工後要重新叫料、找工班，都需要一段時間，致工期延宕，因此提出展延申請。目前還在確認展延需時多久，有可能延到年底。

對於外界最關心的下訂率，鄧子榆說，目前有210戶下訂，另有近200戶通過資格審查，將於18日起通知繳交10萬元訂金，納訂期限是一個月；除了原本抽出的正取及備取戶，先前還曾抽出第二批備取戶共600戶，也會逐批審查資格，通過即可通知繳付訂金。

前縣長傅崐萁力推的青年安心住宅位於新城鄉北埔地區，開放民眾承購的有700戶，包括住宅600戶，每戶250萬元，及店面100戶，每戶320萬元，全部以賣斷式銷售，室內坪數約16到17.5坪，總工程款約22億元。

家住玉里的賴小姐是青年住宅訂戶，在基地對面租屋，每天看著新家從無到有，一點一點蓋起來，期待早日落成。她說，雖然先前訊息很混亂，但她一直對青年住宅非常有信心，也期待能趕快看到樣品屋。

花蓮縣長徐榛蔚（左3）日前率一級局處首長參觀青年住宅樣品屋，對工程品質表示肯定。...
花蓮縣長徐榛蔚（左3）日前率一級局處首長參觀青年住宅樣品屋，對工程品質表示肯定。圖／縣府提供
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花蓮縣青年住宅A棟已完工，縣府下月將安排繳納訂金戶參觀樣品屋。記者王燕華／攝影
花蓮縣青年住宅A棟已完工，縣府下月將安排繳納訂金戶參觀樣品屋。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（右3）日前率一級局處首長參觀青年住宅樣品屋，對工程品質表示肯定。...
花蓮縣長徐榛蔚（右3）日前率一級局處首長參觀青年住宅樣品屋，對工程品質表示肯定。圖／縣府提供
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花蓮縣青年住宅施工中，廠商以前代理縣府凍建為由，提出展延申請。記者王燕華／攝影
花蓮縣青年住宅施工中，廠商以前代理縣府凍建為由，提出展延申請。記者王燕華／攝影
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青年住宅蔡碧仲徐榛蔚
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