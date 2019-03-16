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告別蚊子園區 宜蘭竹科再增上億元投資案

2019-03-16 08:51聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭科學園區，經大力招商，迭有喜訊傳出，縣政府昨天指出，本月再新增2件投資案，合...
宜蘭科學園區，經大力招商，迭有喜訊傳出，縣政府昨天指出，本月再新增2件投資案，合計1億2千萬元，宜蘭園區總計核准入區廠商已增為21家。記者羅建旺／攝影
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初期曾因進駐廠商少、被質疑會不會淪為「蚊子園區」的宜蘭科學園區，經大力招商，迭有喜訊傳出，縣政府昨天指出，本月再新增2件投資案，合計1億2千萬元，宜蘭園區總計核准入區廠商已增為21家。

宜蘭縣政府表示，科技部科學園區審議會本月會議，再通過宜蘭科學園區2件新投資案，包括和黃科技股份有限公司宜蘭園區分公司、笙特科技股份有限公司宜蘭分公司，合計投資金額達新台幣1.2億元。

其中，和黃科技股份有限公司宜蘭園區分公司投資金額為新台幣7千萬元，主要提供二極體、橋式整流器等產品信賴性測試驗證服務，公司預計承租標準廠房約200坪。

縣政府表示，二極體是各類系統必要元件，除運用在3C產品外，近年來已跨足車用產業，但要投入車用電子應用，除生產技術難度高，進入門檻也高，需通過嚴苛的國際規範，因此全球車用二極體市場，屬寡占市場，從全球汽車市場推估，每年的需求量為8億顆以上，市場規模不小。

笙特科技股份有限公司宜蘭分公司投資金額新台幣0.5億元，主要產品為高分子生醫材料及其產品/模組應用開發，公司預計承租1000坪土地自建廠房。

縣政府表示，高分子生醫材料除具一般材料的物理、化學性質外，還需考量與人體組織、血液、體液等接觸時的生物相容性，這項投資案發展生醫材料改質技術，具有獨特的低表面張力、低黏度、高擴散係數、高質傳效率的特性，可取代許多汙染環境或危害健康的傳統製程，擁有環保、省能源、經濟效益等優點的綠色製程技術。

宜蘭縣政府強調，將持續與竹科管理局積極拜訪潛在優質廠商，引進更多企業，創造在地就業機會，活絡宜蘭的經濟。

宜蘭科學園區，經大力招商，迭有喜訊傳出，縣政府昨天指出，本月再新增2件投資案，合...
宜蘭科學園區，經大力招商，迭有喜訊傳出，縣政府昨天指出，本月再新增2件投資案，合計1億2千萬元，宜蘭園區總計核准入區廠商已增為21家。記者羅建旺／攝影
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