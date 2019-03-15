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熊進來、發大財？台灣還需要更多貓熊嗎

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51聯合報 記者羅建旺╱即時報導

美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew Powell)，今天率領促進會４位理事組團訪問宜蘭市。

市長江聰淵接待迎賓，送上交趾陶及宜蘭市在地的林午銅鑼作為交流紀念信物，雙邊姊妹市促進會會長並在江市長的見證下，共同簽署合作備忘錄，探討未來深化交流可行性，

宜蘭市姊妹市促進會擺設台灣人文意象豐富的茶席供外賓體驗，當代樂坊現場演奏名曲，讓美國友人留下深刻的台灣文化印象。

市公所指出，洛克維爾市位處華盛頓特區市郊，是馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）的行政中心，人口約7萬人，鄰近美國政治中樞華府，居民也來自世界各地，擁有多元活躍的文化，許多台裔美國人聚居，又有小台北的稱號，近年，該市也舉辦台灣珍珠奶茶節，廣受市民歡迎。

洛克維爾市在最適宜美國家庭居住的城市中，名列前茅，商業經營環境友善，聚集了不少全球知名的生醫及科技公司。

洛市姊妹市促進會理事為李寬仁(Kuan Lee)律師，在美國社會安全福利局擔任法律顧問，是促成此行訪問宜蘭市的重要推手，他的父親李建成是知名醫師，在宜蘭市開設骨外科診所，李醫師並身兼宜蘭市姊妹市促進會會長。

江聰淵表示，就任宜蘭市長後，即積極推動城市外交，期望讓更多國際友人能認識臺灣、了解宜蘭，臺美是經貿上的重要夥伴，更是民主價值上的堅定盟友，洛克維爾市鄰近美國華府，地理位置極佳，透過與洛克維爾市往來交流，相信可以大幅提升宜蘭市國際能見度，期望在雙方產業、觀光能互蒙其利，促進雙邊城市交流成長，進一步帶動雙方合作新契機。

美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew P...
美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew Powell)，今天率領促進會４位理事組團訪問宜蘭市，市長江聰淵接待迎賓，送上紀念物。圖／宜蘭市公所提供
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江聰淵醫師交趾陶
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