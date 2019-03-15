親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

挑戰10萬元！勞動部DIY體驗課程設計競賽徵手作人才

2019-03-15 14:27聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作業者創造產值，辦「2019手作星勢力-DIY體驗課程設計競賽」，即日起開始徵件，獲得首獎的參賽者，不僅能行銷拍攝宣傳影片，還可獲得10萬元創業金。桃竹苗分署長賴家仁表示，邀請手作好手一起來Make屬於自己的創業夢。

「體驗經濟」蓬勃發展，實體店家透過結合手作DIY活動搶客。據經濟部中部辦公室統計資料顯示，預估2019年度觀光工廠參觀人數將上看2千萬人，年產值達到50億元，進一步分析，有近57.7%的消費者會選擇觀光工廠的DIY手作體驗活動，整體推估光是台灣觀光工廠的手作體驗活動加上市場上的手作教室及團體體驗活動商機，成功創造上億商機

賴家仁說，「2019手作星勢力-DIY體驗課程設計競賽」自即日起開始徵件至2019年5月12日截止，參賽資格不限學經歷，只要對手作體驗設計、材料包設計有興趣的個人、團體、工作室皆可報名參加。

賴家仁表示，初賽入選前50名的優秀作品，除可獲得「2019創客職人日」免費商展展位，基地還會免費行銷，並協助媒合至相關通路及業者，另外還享有打樣及量產等補助。

他說，在本次徵件比賽中獲獎的首獎作品，可獲得10萬元的圓夢創業金，以及由專業團隊拍攝數位教材影片一支免費行銷，並並將受邀到基地授課分享經驗。

賴家仁表示，創客基地希望藉由競賽活動，發掘具潛力及企圖心的手作新秀及高手，並邀請體驗服務業者，連結手作市場供需兩方，藉由公部門的平台角色，創造多元就業及產值等效益，更進一步達到產業升級，歡迎有興趣的民眾報名參賽。

「2019手作星勢力-DIY體驗課程設計競賽」相關競賽內容可上「衣啟飛翔創客基地」Facebook粉絲專頁或活動官網https://reurl.cc/XqE83查詢，或電洽「衣啟飛翔創客基地」03-533-5055 Ext.14 林小姐。

勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作...
勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作業者創造產值。記者郭宣彣／攝影
分享
勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作...
勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作業者創造產值。記者郭宣彣／攝影
分享
勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作...
勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作業者創造產值。記者郭宣彣／攝影
分享

DIY觀光工廠
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

宜蘭國民運動中心球場變賣場 縣府限期改善

2019-03-15 13:18

影／廟會像默劇不放炮不打鼓 卻被稱讚是史上最精彩

2019-03-15 14:07

血液存量不足 警廣花蓮台號召捐血

2019-03-15 11:15

與Booking.com合作 台南爭取國內外遊客

2019-03-15 10:57

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55

路小公車難行 基隆暖碇路將花3千萬元拓寬改善

2019-03-15 08:04

蘇澳冷泉6月試營運 暑假開放

2019-03-15 00:08

北台媽祖文化節 宜蘭擲筊定農曆8月8日

2019-03-14 23:38

花蓮返鄉專車放寬 被批「看得到搭不到」

2019-03-14 23:25

台東5家飯店「住一天、送一天 」

2019-03-14 23:22

擺脫「蚊子園區」汙名 宜蘭科學園區新增2件投資案

2019-03-14 20:00

6幼犬裝箱被棄基隆山區 動保所：查獲均採最高罰15萬

2019-03-14 19:45

國民八街排水不順 花蓮市長魏嘉賢建請縣府協助改善

2019-03-14 19:04

為了牠揪團下海清漁網 網友：最棒的情人節禮物

2019-03-14 19:02

花蓮縣選委會公告 花蓮市代、玉里觀音里長下月補選

2019-03-14 18:41

影／宜蘭媽祖遶境將走海路 百艘漁船護航

2019-03-14 14:51

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

2019-03-15 10:43

台東名副其「石 」接地氣公車亭 民眾：果然北荒野站

2019-03-15 10:37

竹東下水道管線下周起施工 部分車道將封閉

2019-03-14 16:48

麻豆柚農出面訴苦 批謝龍介外行打亂文旦行情

2019-03-14 17:14

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55

埔里殯儀館興建又遭抗議 居民開吊臂車阻動工

2019-03-14 15:35

中市大里15期重劃區打造新市鎮 建商紛紛搶進插旗

2019-03-15 08:24

柯文哲到處砍錢 汪志冰：龍山文創B2年燒3千萬、來客個位數

2019-03-14 15:13

整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

台中修法推動「台中厝」建商搶先打造花園城市

2019-03-15 08:16

台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41

韓國瑜兩個拳頭理論 高雄社會住宅新增弱勢戶

2019-03-15 08:15

6幼犬裝箱被棄基隆山區 動保所：查獲均採最高罰15萬

2019-03-14 19:45

立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14

北市第一大局工務局 林志峯升任接掌

2019-03-15 00:27

高市青海陸橋拆除昨通車 不到1個月

2019-03-14 23:46

雲林縣府結合悠遊卡功能 擬推行動縣民卡

2019-03-14 16:27

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

阿里山茶農第二代 夫婦闢玫瑰花房研發玫瑰烏龍茶

2019-03-15 08:05

路小公車難行 基隆暖碇路將花3千萬元拓寬改善

2019-03-15 08:04

呼應韓國瑜愛情產業鏈 大同醫院幸福諮詢特診開跑

2019-03-14 19:59

貨出去、錢進來！中市辦首屆購物節 滿500可抽千萬豪宅

2019-03-14 15:24

中央、地方「對談」台中捷運延伸案 砲火四射

2019-03-14 17:17

南市府稱去年文旦棄置為品質不佳 柚農駁：賣價低虧本

2019-03-14 16:17

擺脫「蚊子園區」汙名 宜蘭科學園區新增2件投資案

2019-03-14 20:00

3月最適合種樹 屏東林管處要送樹苗6050株

2019-03-15 07:55

布澎航線去年運量跌破50萬人 觀光業盼政府拚觀光止跌

2019-03-14 14:51

為了牠揪團下海清漁網 網友：最棒的情人節禮物

2019-03-14 19:02

紓解塞車 五股疏洪北路要闢右轉道

2019-03-14 19:49

王金平20日金門成立後援會 王氏宗親會將動員力挺

2019-03-14 23:06

挑戰落差846公尺蛟龍瀑布下溯 溪谷協會明出發完整記錄

2019-03-14 16:59

公園蓋活動中心 網紅議員蔣月惠再度率眾抗議

2019-03-14 15:09

中捷綠線延伸案 比照主線補助 交通部不同意

2019-03-14 23:06

中市議員質疑網球場違約又續約 批前市府涉包庇？

2019-03-14 18:24

台北杜鵑花季開幕 花稀稀落落

2019-03-15 00:07

創造銀髮經濟 嘉縣規劃長照產業園區招商攬才

2019-03-14 14:38

花朵像玫瑰、鬱金香、牡丹 台中農改場邀你來看洋桔梗

2019-03-15 08:00

竹市南隘路被倒廢土 議員疑惑：一座山兩三年間被挖空

2019-03-14 15:34

血液存量不足 警廣花蓮台號召捐血

2019-03-15 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top