挑戰10萬元！勞動部DIY體驗課程設計競賽徵手作人才

2019-03-15 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



勞動部​勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」為募集全國手作人才，並協助手作業者創造產值，辦「2019手作星勢力-DIY體驗課程設計競賽」，即日起開始徵件，獲得首獎的參賽者，不僅能行銷拍攝宣傳影片，還可獲得10萬元創業金。桃竹苗分署長賴家仁表示，邀請手作好手一起來Make屬於自己的創業夢。

「體驗經濟」蓬勃發展，實體店家透過結合手作DIY活動搶客。據經濟部中部辦公室統計資料顯示，預估2019年度觀光工廠參觀人數將上看2千萬人，年產值達到50億元，進一步分析，有近57.7%的消費者會選擇觀光工廠的DIY手作體驗活動，整體推估光是台灣觀光工廠的手作體驗活動加上市場上的手作教室及團體體驗活動商機，成功創造上億商機

賴家仁說，「2019手作星勢力-DIY體驗課程設計競賽」自即日起開始徵件至2019年5月12日截止，參賽資格不限學經歷，只要對手作體驗設計、材料包設計有興趣的個人、團體、工作室皆可報名參加。

賴家仁表示，初賽入選前50名的優秀作品，除可獲得「2019創客職人日」免費商展展位，基地還會免費行銷，並協助媒合至相關通路及業者，另外還享有打樣及量產等補助。

他說，在本次徵件比賽中獲獎的首獎作品，可獲得10萬元的圓夢創業金，以及由專業團隊拍攝數位教材影片一支免費行銷，並並將受邀到基地授課分享經驗。

賴家仁表示，創客基地希望藉由競賽活動，發掘具潛力及企圖心的手作新秀及高手，並邀請體驗服務業者，連結手作市場供需兩方，藉由公部門的平台角色，創造多元就業及產值等效益，更進一步達到產業升級，歡迎有興趣的民眾報名參賽。