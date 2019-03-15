與Booking.com合作 台南爭取國內外遊客

2019-03-15 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市政府與全球訂房網Booking.com於今天簽署合作備忘錄，宣布啟動雙邊合作，未來將在「台南好玩卡」導入Booking.com房源與訂房機制，讓國內外遊客一站預訂台南的食、宿、遊、購、行等遊程，這也是全台首座城市旅遊線上平台與Booking.com合作。

台南市長黃偉哲今與Booking.com副總裁暨亞太區董事總經理Angel Llull Mancas簽署「Tainan, Booking Now！合作備忘錄」，黃偉哲說，台南致力推展觀光新藍海，固然國旅是台南觀光主力，但如何吸引更多國外旅客來台南，才是把餅做大，因為國旅就是台灣2300萬人，每座都市在競爭，但世界是無限。

黃偉哲表示，Booking.com是領導品牌，背包客、商務客愛好使用，市府經過8、9個月聯繫接洽，雙方有初步共識，藉由今天的合作備忘錄簽署，希望訂房網的愛用者多認識台灣，多瞭解台南，擴大觀光市場。