睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮太魯閣九曲洞步道新設明隧道，提升賞景安全性。記者王燕華／攝影 分享 facebook 因崩塌嚴重封閉6年施工的太魯閣國家公園知名景點九曲洞，在睽違2000多個日子後，即將在今年暑假重新與遊客見面。

九曲洞步道原是中橫公路舊道，太魯閣國家公園管理處擬定人車分道計畫，民國85年九曲洞隧道開通，讓車輛行駛隧道，原中橫路段則改成人行步道，供遊客漫步其間，欣賞太魯閣峽谷的高山深壑，俯瞰奔流不息的立霧溪水。

太管處表示，步道沿線兩岸山壁最接近處僅21公尺，相當緊迫讓人幾乎有伸手可抵對岸的錯覺，也因此可感受到明顯的上升氣流，地勢險峻堪稱園區內最精華路段之一。

可惜因嚴重崩塌，6年前封閉，由營建署北區工程處東工組、太管處分別啟動九曲洞西口明隧道工程、九曲洞步道周邊設施及環境美化改善工程，總經費逾4億元。

原本工程計畫期程約1年半，但期間經過多次天災，完工日期一再向後推遲，如今已施工6年，足足是預定時程的4倍，也可見工程的艱難。

太管處副處長張登文說，工程已接近完工，預定暑假開放。原本全長1320的九曲洞人行步道，因為東端坍塌得太厲害，無法修復，整條步道改採西進西出，且縮短為700公尺，中段有約100公尺長的水景步道，低於路面2、3公尺，讓民眾更能欣賞立霧溪水之美，另也增設3處明隧道、落石攔網、公廁等設備，安全性提高很多。