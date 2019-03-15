修警備道、調查老樹、編寫導覽 這些社區很優

2019-03-15 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



林務局羅東林區管理處第一屆社區林業計畫績優社區出爐，宜蘭縣蘇澳鎮朝陽社區、員山鄉內城社區、大同鄉英士社區，分別拿下特優、優等、甲等殊榮。

這些社區為何得獎？

羅東林區管理處今天指出，其中，朝陽社區以「朝陽社區自然資源應用與導覽資料編輯」計畫，結合朝陽步道及社區周邊自然資源編寫導覽手冊，獲頒特優社區。

內城社區以「員山社區百年老樹生態文史調查」計畫，繪製出員山鄉百年老樹導覽地圖及百年老樹導覽手冊，獲頒優等社區。

英士社區則以「hn-kiyan(橫岐漾)步道植物調查與手作步道工作」計畫，修復日治警備道並進行動植物資源調查，獲頒甲等社區。

管理處說，得獎社區公布在社區林業申辦網上，讓各社區做為觀摩，其他社區可申辦計畫，有經費補助。

羅理處說明，社區林業計畫自民國91年執行至今，陸續補助共有360案，計畫執行內容以森林經營及自然保育等有關實質工作內容為主。