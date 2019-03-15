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路小公車難行 基隆暖碇路將花3千萬元拓寬改善

2019-03-15 08:04聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆暖碇路道路人行道都狹小，長期困擾公共運輸車輛和民眾行走，經向中央爭取經費，連同地方將花費3千萬元改善。

去年11月立法委員蔡適應服務處協調自來水公司、基隆市府工務處，針對暖碇路自來水管線末端汰換管線，並整合人行道、路型改善，施作共同管溝，改善民生用水、路幅狹小等問題，經過3個月的設計規畫，由基隆市政府發包施作，工程總預算約3100萬元，蔡適應向內政部營建署爭取補助82%。

蔡適應服務處主任林明智昨天邀請台灣自來水公司、基隆市府工務處、暖暖區公所、碇安里長余香慧、議員連恩典、王醒之、林旻勳代表等會勘。規畫指出，暖碇路人行道及道路改善工程全長474公尺，兩側人行道、排水溝、共同管溝、護欄、擋土牆、全面刨鋪路基改善，都是改善工程的範圍。

連恩典表示，感謝中央幫助基隆市的市政建設，不過在人行道重新施作加寬後，暖碇路的停車空間則會受到影響，希望能跟周邊社區協調，退讓部份公共空間，讓道路有足夠的空間避車、會車。

王醒之說，由於道路土地面積有限，希望在人行、車行空間取得平衡，與社區居民的溝通還要再加強，才能取得大家的共識。

林明智指出，立委協助市政府向內政部營建署爭取道路品質改善計畫，最後爭取到補助總預算的82%；為了避免重複挖掘造成路面不平整，服務處協調自來水公司在計畫執行前，先完成管線汰換。

基隆暖碇路道路人行道都狹小，長期困擾公共運輸車輛和民眾行走，經向中央爭取經費，連...
基隆暖碇路道路人行道都狹小，長期困擾公共運輸車輛和民眾行走，經向中央爭取經費，連同地方將花費3千萬元改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
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基隆暖碇路道路人行道都狹小，長期困擾公共運輸車輛和民眾行走，經向中央爭取經費，連...
基隆暖碇路道路人行道都狹小，長期困擾公共運輸車輛和民眾行走，經向中央爭取經費，連同地方將花費3千萬元改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
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基隆暖碇路道路人行道都狹小，長期困擾公共運輸車輛和民眾行走，經向中央爭取經費，連...
基隆暖碇路道路人行道都狹小，長期困擾公共運輸車輛和民眾行走，經向中央爭取經費，連同地方將花費3千萬元改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
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人行道基隆蔡適應
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