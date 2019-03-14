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陣頭遶境遇音樂賽 掌聲代替鞭炮聲感動人心

2019-03-14 22:43中央社 宜蘭縣14日電

今天是城隍爺生日，宜蘭一群陣頭下午在宜蘭市區遶境行經宜蘭演藝廳時，恰巧遇到廳內正在舉辦全國音樂賽。為避免鞭炮聲影響比賽，這些陣頭以掌聲代替鞭炮，感動民眾。

一般陣頭在街上遶境時，總以敲鑼打鼓聲響與連番鞭炮聲，炒熱氣氛，吸引沿街信徒注意；但今天下午一群陣頭在宜蘭市慶祝城隍爺生日時，於遶境宜蘭演藝廳前卻將音樂聲響暫停，也暫停燃放鞭炮。

宜蘭縣教育處副處長林麗玲告訴中央社記者，「107學年度全國學生音樂比賽」團體項目北區組決賽，3月4日至3月21日在宜蘭演藝廳等地舉辦，北部地區各年層的優秀選手都到宜蘭參賽。

她表示，由宜蘭市公所協助舉辦的城隍爺生日遶境活動，依照往例都會經過宜蘭演藝廳，一度讓人擔憂鞭炮聲與鼓聲會傳入廳內，影響比賽進行。不過，遶境隊伍下午經過演藝廳時，各陣頭卻以掌聲取代鞭炮聲，讓廳內參賽選手可以不受打擾，也讓圍觀民眾直呼感人。

「這是一場超高水準的遶境活動」林麗玲說，當時在現場看到廟方貼心舉動，讓她都快流下淚來，真的很感謝各陣頭對音樂比賽的支持，參賽的外縣市師生也對宜蘭的民俗活動讚譽有加。

宜蘭市長江聰淵受訪時說，宜蘭演藝廳對面就是知名的東嶽廟，過去陣頭若遶境當地時更需要敲鑼打鼓，以表示向廟內神明致敬。當初遶境行前，市公所曾勸導各陣頭因為對面的音樂賽，希望可以降低音量，但還是沒有完全被接受，所幸下午各陣頭共同用掌聲取代鞭炮聲，讓傳統祭典得以兼顧學生活動，充分展現宜蘭人的文化素養。

遶境城隍爺江聰淵
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