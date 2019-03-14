擺脫「蚊子園區」汙名 宜蘭科學園區新增2件投資案

2019-03-14 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭科學園區又新增2件投資案，科技部審議通過「和黃科技股份有限公司宜蘭園區分公司」、「笙特科技股份有限公司宜蘭分公司」設立，合計投資金額達1.2億元，縣府工策會表示，宜蘭園區總計核准入區廠商已達21家。

宜蘭縣工商發展投資策進會表示，科技部科學園區審議會通過的「和黃科技股份有限公司宜蘭園區分公司」投資金額0.7億元，預計承租標準廠房約200坪，該公司主要提供二極體、橋式整流器等產品的信賴性測試驗證服務。由於二極體在各類系統中屬必要元件，除運用3C產品外，近年來已跨足於車用產業且日益重要，其生產技術難度高且進入門檻亦高，需通過嚴苛國際規範，因此車用二極體屬全球寡占市場，每年需求量為8億顆以上，市場規模不小。

另一家通過審查的「笙特科技股份有限公司宜蘭分公司」，投資0.5億元，主要產品為高分子生醫材料及其產品、模組應用開發，公司預計承租1000坪土地，自己建廠房。

工策會強調，高分子生醫材料除具有一般材料的物理、化學性質外，還需考量與人體組織、血液、體液等接觸時的生物相容性，該公司發展的生醫材料改質技術，具有獨特的低表面張力、低黏度、高擴散係數、高質傳效率的特性，可取代許多污染環境或危害健康的傳統製程，兼具環保、省能源、經濟效益等綠色製程技術。