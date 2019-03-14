國民八街排水不順 花蓮市長魏嘉賢建請縣府協助改善

2019-03-14 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮火車站周邊的國民八街、國盛四街與國盛六街等路段排水溝積水嚴重，市長魏嘉賢接獲市民陳情後到場查勘，研判因當地雨水下水道建置已3、40年，不符現況需求，以致無法順利排入雨水下水道導致積水。魏嘉賢建請縣府協助，縣府建設處允諾重新評估規畫，爭取經費全面改善。

花蓮市公所最近接獲陳情，指國民八街部分路段門前排水溝積水嚴重，也有部分路段排水設施似乎損壞，排水功能不彰。市長魏嘉賢日前會同市公所主秘翁美華，與縣府建設處下水道科長鄭慶龍到國民八街會勘，縣議員吳東昇與國盛里長張芝瑜也到場關切。

經會勘評估，可能因當地雨水下水道在3、40年前市地重畫時建置，設計坡度及排水高程、容量等都不符目前需求，多年來才一直有積淹水的問題。

此外，位於國盛六街的白金雙星與吾居吾宿兩棟大樓在去年0206強震中倒塌，雖經拆除，但周邊道路排水溝不堪倒塌建物或拆除機具輾壓，崩塌破損導致阻斷排流。