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捐腎給女兒 母親生日當天女兒重生

2019-03-14 18:26中央社 花蓮14日電

不捨女兒飽受洗腎之苦，血型是AB型的蔡媽媽選擇生日當天動手術，捐腎給血型是A型的女兒，成為東部地區首件不同血型捐腎成功案例。

獲得重生的21歲蔡姓女孩，今天在花蓮慈濟醫院院長林欣榮、器官移植中心主任李明哲、腎臟內科主任徐邦治等人見證下，與母親一起切下象徵重生的蛋糕。

在大家的祝福下，蔡女緊緊地擁抱母親，感謝母親給她的第2次生命機會。

花蓮慈濟醫院新聞稿表示，正值青春花樣年華的蔡女，4年前就讀台南護理專校學校4年級時，忽然流鼻涕、咳嗽、發燒，原以為是ㄧ般感冒，但久未痊癒，身體虛弱，心情低落。

在桃園工作的蔡媽媽帶著她在台南、桃園2地醫院看病，蔡女後來被診斷出尿蛋白過高，接著轉看腎臟科後發現左右腎臟萎縮，確診為慢性腎衰竭。

蔡女只能休學回到花蓮老家療養，她從2015年起開始過著天天洗腎的生活。徐邦治鼓勵蔡女等待機會以便換腎。

蔡媽媽後來得知慈濟醫院有不同血型活腎移植技術後，急忙向李明哲請求，自己願意捐腎給女兒，但女兒擔心不讓母親受苦。

蔡媽媽告訴女兒，「我是一個媽媽，只要我可以，我都要想辦法讓我的孩子身體變得更好」，在醫生及媽媽的堅持下，終於說服蔡女接受手術。

蔡媽媽選擇生日當天動手術，讓女兒重生，母女7日平安出院。今天是「世界腎臟日」，母女回到醫院與醫療團隊相聚。

蔡女說，她現在身體不沉重了，皮膚恢復原來的色澤，腎功能指數也恢復到正常，她要重返校園，完成學業後找工作，回報母親。

花蓮慈濟醫院指出，蔡媽媽的血型是AB型，女兒是A型，這是東部地區「血型不相容活體腎臟移植」的成功首例。

慈濟手術洗腎
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