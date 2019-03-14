6幼犬裝箱被棄基隆山區 動保所：查獲均採最高罰15萬

2019-03-14 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市東勢街暖暖山區，12日有民眾發現，6隻幼犬被人裝在箱子內丟棄，基隆市動保所指出，自105年10月起，查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，105年至今已查獲34件，累積裁罰金額有300多元萬元，呼籲民眾不要隨便棄養。

基隆市警察局第三分局暖暖派出所12日受理熱心民眾報案，在山區道路上發現疑似遭棄養一隻土黃色幼犬，員警及替代役男為牠製做「暖暖派出所警犬小黃，實務訓練中」可愛名牌，到派出所洽公的民眾，看見小黃都直呼好CUTE、好可愛，也有不少居民特地前往看牠萌樣。

警方調查，當天是有6隻幼犬被裝在箱子內遭到丟棄山區，員警到場時已有多隻跑出箱子外，其中5隻已送動保所處理。基隆市動保所長長陳瑞濱指出，警方有送5隻幼犬來，目前安置七堵寵物銀行，會與動保團體聯絡找合適家庭認養。

陳瑞濱說，依動物保護法第5條第3項規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」、同法第29條第1項「有下列情事之一者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。而基隆自105年10月起，查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。

動保所統計，105年已查獲15件，累積裁罰81萬元；106年已查獲8件，累積裁罰111萬元；107年已查獲6件，累積裁罰90萬元；108年1到3月已查獲5件，累積裁罰75萬元。

為何會採最高罰？陳瑞濱指出，第18屆第10、11次議會臨時會多位議員反映各地棄養動物頻傳，製造加重流浪動物問題，除了造成環境髒亂，棄養眼鏡蛇等有毒動物更危及民眾安全、自然生態。以未絕育的1公1母成年，具繁殖力犬隻丟棄山區，以犬隻1年可生兩胎，1胎生6-10隻，6-8月齡即具繁殖力，即1年後，當地馬上會繁衍出約40-50隻的數量。

動保所為遏止市民或宗教團體棄養動物，自105年10月1日起，將結合里鄰、警察監視系統，加強查緝棄養行為，一般棄養動物都會由車輛運載動物，民眾如發現有異常人車出入可記下車號，交動物保護防疫所以車追人，另可就近向轄區派出所報案，警察單位再依野生動物保育法第22條及「警察協助處理虐殺動物案件作業程序」前往逮捕現行犯，有效阻止棄養犯罪。