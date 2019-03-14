親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

波音737半年掉2架 台民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

6幼犬裝箱被棄基隆山區 動保所：查獲均採最高罰15萬

2019-03-14 19:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市東勢街暖暖山區，12日有民眾發現，6隻幼犬被人裝在箱子內丟棄，基隆市動保所指出，自105年10月起，查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，105年至今已查獲34件，累積裁罰金額有300多元萬元，呼籲民眾不要隨便棄養。

基隆市警察局第三分局暖暖派出所12日受理熱心民眾報案，在山區道路上發現疑似遭棄養一隻土黃色幼犬，員警及替代役男為牠製做「暖暖派出所警犬小黃，實務訓練中」可愛名牌，到派出所洽公的民眾，看見小黃都直呼好CUTE、好可愛，也有不少居民特地前往看牠萌樣。

警方調查，當天是有6隻幼犬被裝在箱子內遭到丟棄山區，員警到場時已有多隻跑出箱子外，其中5隻已送動保所處理。基隆市動保所長長陳瑞濱指出，警方有送5隻幼犬來，目前安置七堵寵物銀行，會與動保團體聯絡找合適家庭認養。

陳瑞濱說，依動物保護法第5條第3項規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」、同法第29條第1項「有下列情事之一者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。而基隆自105年10月起，查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。

動保所統計，105年已查獲15件，累積裁罰81萬元；106年已查獲8件，累積裁罰111萬元；107年已查獲6件，累積裁罰90萬元；108年1到3月已查獲5件，累積裁罰75萬元。

為何會採最高罰？陳瑞濱指出，第18屆第10、11次議會臨時會多位議員反映各地棄養動物頻傳，製造加重流浪動物問題，除了造成環境髒亂，棄養眼鏡蛇等有毒動物更危及民眾安全、自然生態。以未絕育的1公1母成年，具繁殖力犬隻丟棄山區，以犬隻1年可生兩胎，1胎生6-10隻，6-8月齡即具繁殖力，即1年後，當地馬上會繁衍出約40-50隻的數量。

動保所為遏止市民或宗教團體棄養動物，自105年10月1日起，將結合里鄰、警察監視系統，加強查緝棄養行為，一般棄養動物都會由車輛運載動物，民眾如發現有異常人車出入可記下車號，交動物保護防疫所以車追人，另可就近向轄區派出所報案，警察單位再依野生動物保育法第22條及「警察協助處理虐殺動物案件作業程序」前往逮捕現行犯，有效阻止棄養犯罪。

另為達執法強度，本府未來對於經查獲棄養行為人將一律採重懲重罰方式，對於查獲案件違反野生動物保育法屬實，除刑事罰依法向地方法院檢察署告發外，如單為行政罰部分或違反動物保護法行政罰屬實，則均將採法定最高上限罰鍰，以維人畜安全。

自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
分享
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小...
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小黃。圖／警方提供
分享
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小...
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小黃。圖／三分局提供
分享
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
分享
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小...
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小黃。圖／三分局提供
分享
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
分享
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小...
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元，圖為三分局認養的警犬小黃。圖／警方提供
分享
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
自105年10月起，基隆查獲棄養動物均採最高罰鍰15萬元。圖／基隆動保所提供
分享

棄養基隆警察
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

為了牠揪團下海清漁網 網友：最棒的情人節禮物

2019-03-14 19:02

擺脫「蚊子園區」汙名 宜蘭科學園區新增2件投資案

2019-03-14 20:00

花蓮縣選委會公告 花蓮市代、玉里觀音里長下月補選

2019-03-14 18:41

影／宜蘭媽祖遶境將走海路 百艘漁船護航

2019-03-14 14:51

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

宜蘭追加預算困難 5月議會再審

2019-03-14 00:22

花東縱谷萬里溪橋改建 雙向各拓為2車道

2019-03-14 00:15

台東候車亭破損 拖3年沒修好

2019-03-13 23:37

黃健庭夫妻樂當志工 英語說故事給小朋友聽

2019-03-13 23:36

清明返鄉專車 花蓮放寬資格 在花蓮工作也可搭

2019-03-13 23:24

宜蘭原救國團大樓整修命名龍鄉樓 紀念西鄉菊次郎

2019-03-13 18:59

宜蘭補助蔬果休眠機 為三星蔥「凍齡」

2019-03-13 16:18

反對農舍臨路臨側 壯圍鄉長：別用惡法霸凌農民

2019-03-13 16:11

民進黨宜蘭縣黨部主委請假備戰 月底登記選立委

2019-03-13 15:58

影／死亡海豚出現花蓮 今年第一起

2019-03-13 14:35

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

好消息！清明節返鄉專車擴大資格 在花蓮工作也可搭

2019-03-13 16:00
看更多

熱門文章

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

柯文哲到處砍錢 汪志冰：龍山文創B2年燒3千萬、來客個位數

2019-03-14 15:13

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

淡江大橋主體工程終於開工 小英與侯友宜一起動土

2019-03-14 12:44

麻豆柚農出面訴苦 批謝龍介外行打亂文旦行情

2019-03-14 17:14

「太岳之胤」古蹟公告被撤銷 文史團體質疑違法

2019-03-13 21:15

影╱北市仁愛敦化圓環一年223事故 警公布行車記錄撞車畫面

2019-03-13 21:02

逢甲商圈消費力下滑 去年重演「金融海嘯」

2019-03-13 23:44

埔里殯儀館興建又遭抗議 居民開吊臂車阻動工

2019-03-14 15:35

貨出去、錢進來！中市辦首屆購物節 滿500可抽千萬豪宅

2019-03-14 15:24

新北環狀線二階、萬大線二期 2年內動工

2019-03-13 23:54

南市府稱去年文旦棄置為品質不佳 柚農駁：賣價低虧本

2019-03-14 16:17

豐原天空很熱鬧黑鷹直升機群飛 歐巴桑也停車拍照

2019-03-14 10:18

竹東下水道管線下周起施工 部分車道將封閉

2019-03-14 16:48

中央、地方「對談」台中捷運延伸案 砲火四射

2019-03-14 17:17

高美燈塔其實有2座 一座在高美濕地一座在派出所

2019-03-14 10:22

雲林縣府結合悠遊卡功能 擬推行動縣民卡

2019-03-14 16:27

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

老眷村「文創巢」、繽紛貨櫃藝文巿集 文青秘境在這

2019-03-13 23:44

新北無人巴士明年營運 北市：目前無時程表

2019-03-13 23:21

百年恆春古城 研擬「飄浮城牆」串連

2019-03-13 23:50

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41

北市3處公宅租金漲 漲幅最高24%

2019-03-14 00:33

花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33

立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14

公園蓋活動中心 網紅議員蔣月惠再度率眾抗議

2019-03-14 15:09

淡江大橋動工侯友宜盼再相會 蔡英文：一定會見面合作

2019-03-14 12:37

買農藥像逛超市 全台首座「綠色農業資材中心」啟用

2019-03-14 14:02

北市免費5路掃墓公車 3月23日開始營運

2019-03-14 11:59

竹縣中小學生免費營養午餐 今年9月加碼在地有機食材

2019-03-14 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top