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宜蘭市公所增加清明節便民服務 民眾掃墓停車方便

2019-03-14 16:51聯合報 記者江婉儀╱即時報導

清明節是我國傳統祭拜祖先的節日，宜蘭市第二公墓位處於礁溪山區，地處偏遠且幅員遼闊、易生雜草，為了提供民眾舒適的掃墓環境，宜蘭市公所提早在2月份開始進行全墓區除草工程，預計在3月15日完成全墓區除草工程，讓清明前夕提前返鄉掃墓的民眾都可以輕鬆的掃墓祭祖，另外今年也增加臨時停車場、掃墓服務處等便民服務。

宜蘭市第二公墓位於礁溪鄉山區，幅員遼闊，山路狹小，往年大量掃墓的車潮、人潮湧入，會車困難造成交通瓶頸。有鑑於此，宜蘭市公所除了提早完成除草，讓民眾可提早掃墓外，市公所持續借用第一河川局堤防旁空地作為民眾臨時停車場，也擴大借用場地，可停放100輛車，希望民眾能多加利用，減緩交通壓力，也在清明節當天延續墓區內免費巡迴接駁公車服務，從上午7點至下午15點都有接駁專車在墓區內巡迴隨招隨停，民眾可將車子停放在堤防沿路旁，再搭接駁車進入墓區。

市公所表示，今年還新增其他的服務，如掃墓服務處，在當天會提供簡易掃墓工具，免費供民眾使用，但數量有限；協調仁愛醫院派遣救護人員設置醫療救護站；設置資源回收點讓民眾響應環保，將祭拜祖先的紙錢集中收集燒化；為掃墓民眾投保意外險「掃墓祭祖險」，若民眾在掃墓途中，不幸發生意外導致傷殘、死亡，為提供民眾最佳保障，市公所規劃辦理意外保險，最高理賠金額200萬元。

市公所指出，今年便民服務處也創新設立「墓政諮詢櫃台」及「以花香代替燒香」兩項服務，若民眾在掃墓期間有墓地修繕、遷徙等相關疑問，可直接向便民服務櫃台進行諮詢，現場提供墓政資訊QR code連結「宜蘭市推動殯葬業務行政透明分辦措施」資訊，除提供本所墓政申請措施說明外，也提供本縣合法業者及納骨塔等相關資訊，使民眾可更輕易辦理各項墓政事宜，也避免遭不法業者所欺騙。

另外，為鼓勵民眾減少金紙焚燒，今年度辦理「以花香代替燒香」活動，民眾在祭拜完畢後可將紙錢帶至便民服務處換取鮮花，同樣可表達對祖先的思念與敬意，換取的鮮花可放在家中作裝飾，數量有限歡迎民眾踴躍響應。

市長江聰淵表示，宜蘭市第二公墓墓區幅員遼闊，全墓區面積高達22公頃，因地處礁溪山區，人煙罕至，平日維護不易，容易孳生雜草，導致民眾返鄉掃墓整理較為困難。

江聰淵指出，為了讓民眾可以有一個更友善、便利的掃墓環境，宜蘭市公所提前於2月份開始進行全墓區除草工程，並預計在3月15日完工，同時也進行公園處綠美化工程，讓民眾在掃墓過程中有一個休憩的空間，提醒返鄉掃墓的民眾可提前安排掃墓行程，可避免清明節前後交通壅塞。

宜蘭市第二公墓位處於礁溪山區，地處偏遠且幅員遼闊、易生雜草，為了提供民眾舒適的掃...
宜蘭市第二公墓位處於礁溪山區，地處偏遠且幅員遼闊、易生雜草，為了提供民眾舒適的掃墓環境，宜蘭市公所提早在2月份開始進行全墓區除草工程，預計在3月15日完成全墓區除草工程，讓清明前夕提前返鄉掃墓的民眾都可以輕鬆的掃墓祭祖，另外今年也增加臨時停車場、掃墓服務處等便民服務。圖／宜蘭市公所提供
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市公所表示，今年還新增其他的服務，如掃墓服務處，在當天會提供簡易掃墓工具，免費供...
市公所表示，今年還新增其他的服務，如掃墓服務處，在當天會提供簡易掃墓工具，免費供民眾使用，但數量有限。圖／宜蘭市公所提供
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清明節江聰淵停車場
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