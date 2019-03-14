花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花東車票長年來一票難求，連假時更是秒殺。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花東火車票一票難求，花蓮縣府在連假期間推出縣民返鄉返工專車服務行之有年，清明連假將首度開放在地工作的外地人購票。有網友發現，發車時間是連假前南下、連假後北上，質疑「看得到吃不到」；縣府澄清，主要是針對外地到花蓮工作的軍警等須輪休職業別，希望服務更多人。

清明連假將屆，縣府預計發出4列次台北、花蓮直達的返鄉返工列車，南下發車時間為4月3日晚間7時及4月4日上午7時12分，北上時間是4月7日的上午9時50分及下午5時5分，車程只需2個多小時，每列次有566個座位。

縣府民政處表示，以往返鄉返工專列只針對設籍花蓮縣、身分證字號U開頭及其配偶、直系血親購票，縣長徐榛蔚考量清明節是民眾返鄉祭祖掃墓及與家人團聚的日子，體恤在花蓮工作的外地人，指示放寬資格，因此清明連假專列資格增加在花蓮工作者及其配偶、直系血親也可訂購搭乘。

不過，縣府公布購票資訊後，引發網友「看得到搭不到」的質疑。林姓網友表示，4月３、４日只有台北往花蓮的車，在花蓮工作的外地人根本不能坐啊？

民政處長蕭明甲澄清，縣府事先已經考量過，這項措施主要是針對軍、警、消防等在花蓮工作、需要輪班的外地者，另外縣民若出差到外縣市，時間配合得上也可購票。

他表示，軍方等單位已多次向縣府反應連假車票問題，也因為農曆春節、二二八連假兩次的返鄉返工專車都有餘票，因此放寬資格，服務更多人，也讓專車的效益極大化。