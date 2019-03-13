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清明返鄉專車 花蓮放寬資格 在花蓮工作也可搭

2019-03-13 23:24聯合報 記者蔡翼謙／花蓮報導

今年清明節返鄉專車，花蓮擴大搭乘資格為在花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶。 ...
今年清明節返鄉專車，花蓮擴大搭乘資格為在花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶。 圖／台鐵提供
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清明節返鄉專車，花蓮縣政府擴大搭乘資格為在花蓮工作的民眾及其配偶、直系血親，只要民眾向公司申請在花蓮工作證明，取票時出示，附上身分證健保卡，就可搭乘，本月25日中午12時至下午4時，開放網路訂票。

據了解，以往花蓮縣政府開辦的連續假期返鄉專車，僅限設籍花蓮縣民（或身分證字號U開頭）及其配偶、直系血親。

縣府昨天宣布，為舒緩北迴車票一票難求現象，今年擴大搭乘資格；民政處表示，清明節返鄉專車南下北上共4列，每列可載運566座位，每人、每次限訂4張，額滿候補登記，取票時工作人員將在票券上標記乘車人姓名、身分證字號，民眾購買後不可轉售，搭乘時必須攜帶身分證或健保卡查驗。

民政處指出，清明節返鄉專車全票200元，半票100元，購票後不能退費，且限本人搭乘；台北往花蓮2班列車，分別為4月3日晚7時、4日早7時12分發車；花蓮往台北2班列車，分別為4月7日早上9時50分、傍晚5時5分從花蓮發車，詳細資訊可到花蓮縣政府官網，點取「熱門連結」查詢。本月25日中午12時至下午4時，開放網路訂票，取票時需出示身分證、工作證明，若親屬取票，還須出示戶口名簿。

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