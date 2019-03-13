宜蘭原救國團大樓整修命名龍鄉樓 紀念西鄉菊次郎

2019-03-13 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭市原救國團大樓由宜蘭市公所收購後，進行外觀與內部整修，在今天進行揭牌典禮，並命名為「龍鄉樓」，意在紀念西鄉菊次郎，宜蘭市長江聰淵表示，市公所社會課、財政課和幼兒園搬遷到龍鄉樓辦公，可以解決空間擁擠的情形，讓市民洽公能有更順暢及舒適的空間。

日治時期首任宜蘭廳長的西鄉菊次郎誕生於鹿兒島縣龍鄉町，對宜蘭的整治和建設有很大的功勞，地方為感念西鄉菊次郎治水的功績，特別設立「西鄉廳憲德政碑」，紀念碑現位於西門橋下的宜蘭河畔堤防，由此可知日本鹿兒島龍鄉町與宜蘭有著深遠的淵源。

市公所指出，龍鄉樓地下室目前做為終身多元學習之用，現有樂活進修學苑進行休閒及生活的教育多元課程，市民活動中心提供民眾休閒活動的場所，3樓為熊讚親子館，提供舒適、安全的親子教育空間。

另外，從3月18日起，宜蘭市公所社會課搬遷至龍鄉樓1樓，財政課及市立幼兒園搬遷至2樓，以紓解公所辦公空間的擁擠，並提拱民眾優質的洽公環境。