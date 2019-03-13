礁溪國中排球隊摘下全國總冠軍 家長憂人才留不住

2019-03-13 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣礁溪國中拿下107學年度國民中學排球甲級聯賽總冠軍，是宜蘭縣史上最好的成績，宜蘭縣長林姿妙上午到學校頒發獎金與致贈新球衣，嘉勉球隊優異表現，但今天有家長表示，縣內高中職無排球隊，學生畢業後只能去外縣市，宜蘭縣政府教育處回應，目前已在跟縣內高中職接洽，會全力留住縣內運動人才，讓他們留在宜蘭就學。

礁溪國中排球隊成立4年，去年的成績是全國甲級聯賽季軍，雖然全隊平均身高170出頭，但在冠亞軍賽時，打敗尋求2連勝的北安國中，抱回總冠軍獎盃，也為宜蘭縣帶回最好成績，其中，陳柏勳同學榮獲個人獎MVP、施宇祥同學榮獲最佳邊線攻擊球員與最具潛力球員2項個人獎。

宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀今天到學校頒發獎學金，嘉勉球隊表現，但有家長向林姿妙表示，縣內高中職並無排球隊，學生畢業後就要去外縣市求學，人才留不住。

家長林廉凱說，今年高中組甲級聯賽冠軍豐原高商、亞軍瑞芳高工，兩校許多球員都來自礁溪，今年冠亞軍賽就像是「自己人打自己人」，看在他們國三家長心裡感到心痛，孩子若能留在縣內爭光，家長會全力支持，也是為縣爭光。