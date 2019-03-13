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普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

清明節返鄉專車 身分證V開頭和設籍台東才能購票

2019-03-13 17:45中央社 台東縣13日電

清明節連續假台東縣政府提供台東縣民火車返鄉專車，除台東縣民及縣民配偶、直系親屬，以及設籍台東民眾外，身分證非V開頭請勿購票，3月30日晚開放網路訂票。

4月4日至4月7日連續假，台鐵公告3月20日凌晨零時起開放東部幹線網路訂票。除正常班次外，台東縣政府也向台鐵包返鄉和返工專車。返鄉專車是4月3日晚上7時8分太魯閣號從樹林出發，台北過後只停玉里、池上、關山、鹿野，晚上11時40分到終點台東火車站

返工專車4月7日中午12時38分太魯閣號，從台東出發，停靠鹿野、關山、池上、玉里、台北、板橋，下午5時8分抵達終點樹林。返鄉和返工總計732席座位。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，返鄉專車只提供身分證開頭是V的台東縣民以及設籍台東民眾搭乘，這次首度開放縣民的配偶和直系親屬也能搭乘，其餘身分證字號不是V字頭的民眾請勿搭乘，今年春節發現許多花蓮民眾搭乘台東返鄉專車，照原價加5成補票。

江慧卿表示，返鄉專車3月30日晚上7時開放網路訂票，完成網路訂票後，3月31日（週日）至4月3日（週三）於台北火車站及台東縣政府大廳皆設有取票服務台。為符合旅外鄉親上班及就學作息需求，她特別指示台北火車站取票服務台延長至各日晚間8時。

全票600元、半票及優惠票為300元。半票僅限12歲以下或65歲以上鄉親購買及搭乘，優惠票限定為台東縣低收入戶、身心障礙者及其陪同者1人購買及搭乘。

江慧卿提醒民眾，搭車時需出示相關證明文件。乘車、購票相關資訊可參考台東縣政府網站查詢。

台東火車站身分證
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