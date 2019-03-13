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宜蘭補助蔬果休眠機 為三星蔥「凍齡」

2019-03-13 16:18聯合報 記者羅建旺╱即時報導

三星蔥全國知名，但採收後不易保存，會損耗、賣相變差，但現在可以「凍齡」了，賣相與品質維持更好，賣價更好。

宜蘭縣政府補助三星地區農會，購置蔬花果休眠保鮮包裝設備，不僅三星蔥送到賣場的損耗幾乎為零，好品質與賣相維持更久，蔥農收益增加2成收，青蔥總產值增加1億3千多萬，未來還會把設備運用到其他蔬果，預期再增加1億元經濟收益。

宜蘭縣政府指出，青蔥為三星鄉最重要特色產物，但宜蘭近年面臨極端氣候、潮溼多雨等重重考驗，使青蔥於採收後面臨品質劣變、損耗、儲存不易等問題，為透過保存技術提升，建置冷鏈系統，降低農民的損失，縣政府編列預算，補助三星地區農會，購置蔬花果休眠保鮮包裝設備。

三星地區農會發現，休眠保鮮包裝機，具有調節出貨、供貨品質穩定、延長存放時間等功能，使用以來，通路商反映，賣場的宜蘭蔥的損耗幾乎為零，大大降低銷售成本，未來會擴大進貨數量，農民與農會的契作也因此減少了中間成本支出，農民實質收益增加2成以上，蔥農每公斤約增加12元收入，增加青蔥產業總產值約1億3100萬元的經濟效益。

宜蘭縣長林姿妙今天到三星地區農會物流中心，了解休眠保鮮包裝機操作流程及實質效益，她並請三星地區農會，將這套設備擴及延伸至其它蔬果包裝，例如白蒜、金柑、蕃茄等，預期未來因此將可再增加約1億元的經濟收益。

宜蘭縣政府補助三星地區農會，購置蔬花果休眠保鮮包裝設備，不僅三星蔥送到賣場的損耗...
宜蘭縣政府補助三星地區農會，購置蔬花果休眠保鮮包裝設備，不僅三星蔥送到賣場的損耗幾乎為零，且有如「凍齡般」，好品質與賣相維持更久。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府補助三星地區農會，購置蔬花果休眠保鮮包裝設備，不僅三星蔥送到賣場的損耗...
宜蘭縣政府補助三星地區農會，購置蔬花果休眠保鮮包裝設備，不僅三星蔥送到賣場的損耗幾乎為零，且有如「凍齡般」，好品質與賣相維持更久，青蔥總產值增加1億3千多萬，宜蘭縣長林姿妙（右）今天了解相關效益，建議再延伸運用到其他蔬果。圖／宜蘭縣政府
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