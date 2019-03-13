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影／死亡海豚出現花蓮 今年第一起

2019-03-13 14:35聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣秀林鄉崇德海域今驚見一隻瓶鼻海豚擱淺死亡，海巡署第一二岸巡隊到場發現，這隻海豚長約183公分，不算大型品種，死亡有段時間，目前現場拉起封鎖線，由中華鯨豚協會前往勘驗，預計下午5時抵達。第一二岸巡隊第二機動站長林豪表示，這是今年第一起通報鯨豚死亡案件。

海巡署第一二岸巡隊表示，近午11時55分有民眾報案，在距離崇德海域岸邊約30公尺處，發現一隻死亡鯨豚，岸巡人員12時40分到場，發現這隻鯨豚身體膨脹，研判死亡數日，下午中華鯨豚協會勘驗後，將決議是否在附近處掩埋，若其有研究價值，也可能帶回做標本。

花蓮縣秀林鄉崇德海域今天近午驚見一隻瓶鼻海豚擱淺死亡。圖／海巡提供
花蓮縣秀林鄉崇德海域今天近午驚見一隻瓶鼻海豚擱淺死亡。圖／海巡提供
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鯨豚海巡署海豚

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