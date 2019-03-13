影／死亡海豚出現花蓮 今年第一起

2019-03-13 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣秀林鄉崇德海域今驚見一隻瓶鼻海豚擱淺死亡，海巡署第一二岸巡隊到場發現，這隻海豚長約183公分，不算大型品種，死亡有段時間，目前現場拉起封鎖線，由中華鯨豚協會前往勘驗，預計下午5時抵達。第一二岸巡隊第二機動站長林豪表示，這是今年第一起通報鯨豚死亡案件。