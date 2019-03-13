吃到哪、禿到哪 動物園蘭嶼豬寶寶破壞力十足

2019-03-13 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



年前到台北市立動物園定居的蘭嶼豬寶寶「一暝大一寸」，現在調皮又貪吃，一日三餐還嫌不夠，才短短幾個月，就把戶外活動場中的植栽通通吃光，連擁有尖刺的仙人掌也沒放過，這可讓保育員煩惱不已，大嘆「怎麼這麼會吃啊！」

蘭嶼豬寶寶們住在兒童動物區，每天吃得好、睡得飽，體重也增加了不少。牠們每天最期待的，就是傍晚準備回家放飯的時刻，保育員還沒把晚餐準備好，豬寶寶們就迫不及待地圍在門口大呼小叫，一開門更像百米賽跑般，爭先恐後衝到食盆前，卡到最佳位置趕緊大吃特吃起來。

保育員每天會餵食二至三餐，有蔬菜、番茄、飼料及根莖類植物等豐富多元的食物，牠們都會全部吃光光，可說是不挑食的乖寶寶模範。

不過，蘭嶼豬寶寶們的胃彷彿無底洞，吃完正餐還不夠，居然把戶外活動場中的植栽當成飯後甜點，啃得東缺一塊、西缺一塊，給保育員帶來不小的「驚嚇」。

蘭嶼豬寶寶的破壞力十足，為了阻止豬寶寶們繼續「凌虐」可憐的植栽，保育員試著加碼種了仙人掌與火龍果等外表有尖刺的植物，沒想到牠們居然連仙人掌的尖刺也沒在怕、照吃不誤，讓保育員大傷腦筋，除了擔心剛種下的植栽隔天就遭殃，更擔心豬寶寶們再暴飲暴食下去，會對健康造成不良的影響。

最近，保育員改種「林投」，一種露兜樹科露兜樹屬，蘭嶼達悟族人稱之為「Ango」，葉面邊緣有鋸齒般的割人尖刺，本以為豬寶寶們會知難而退，不要再對戶外活動場植栽下痛手，沒想到豬寶寶避開尖刺的葉，改用豬鼻拱地，挖開泥土，改吃莖部。