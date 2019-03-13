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5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

曾奪設計界奧斯卡獎 他創立花蓮首座自行車彩繪工坊

2019-03-13 12:49聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮首座自行車彩繪工坊出現在2000年，由曾拿下「德國IF產品設計獎」的呂國璽創立，這座獎擁設計界奧斯卡美名；他以彩繪技術起家，5年後成立KEITH自行車品牌，轉向車體零件設計、開發等多角度經營，也贊助國內、外自行車手參賽，免費提供車架、維修服務。

呂國璽6歲接觸玩具模型製作，因爸媽從事婚紗設計，耳濡目染下，慢慢將興趣轉往繪圖，退伍後從事自行車彩繪，1997年台灣還未生產自行車，他是第一位將彩繪技術量產化的業者，3年後遍在花蓮成立工作室，大部份為國外自行車廠客戶，2007年，呂國璽決定創立品牌，自產自行車零件，到現在，原僅40坪的工作室已經擴大到150坪。

2012年，他設計的「倒三角」自行車架推翻傳統設計模式，有效切開車手踩踏時腿部風阻，讓其騎乘距離更長，更輕鬆，獲得德國IF產品設計獎。呂國璽說，這是全球第一個技術，得獎不容易，要介紹設計理念、概要，再實際生產車架測試，達到效果才能被獲獎，那時候有國際大品牌也跟隨這股設計風潮，但自己品牌不夠大，並無獲得明顯效益。

為拓展品牌知名度，他也贊助歐洲職業車隊2年時間，提供免費車架、後勤維修服務，2018年，贊助曾在全中運摘下鐵人三項半程賽、一金一銅的「兄妹檔」選手潘子易、潘昱婷，讓其參加國內、外賽事，盼為台灣自行車運動領域貢獻心力。

近年KEITH品牌在菲律賓打開市場，已經有多家代理商合作，在花蓮，呂國璽目前將重心轉向技術傳承，包括衝浪板及自行車設計、彩繪等技術。他說，自己的工作室位於吉安鄉，感謝鄉長游淑貞上任後推動多項藝文活動，今年將規畫辦理彩繪展覽，也盼各縣市政府能積極推動自行車賽事，因台灣多山環境很適合。

花蓮首座自行車彩繪工坊由呂國璽創立，5年後成立KEITH自行車品牌，目前工作室已...
花蓮首座自行車彩繪工坊由呂國璽創立，5年後成立KEITH自行車品牌，目前工作室已經擴大到150坪。記者蔡翼謙／攝影
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花蓮首座自行車彩繪工坊由呂國璽創立，5年後成立KEITH自行車品牌，目前工作室已...
花蓮首座自行車彩繪工坊由呂國璽創立，5年後成立KEITH自行車品牌，目前工作室已經擴大到150坪。記者蔡翼謙／攝影
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花蓮首座自行車彩繪工坊由呂國璽創立，5年後成立KEITH自行車品牌，目前工作室已...
花蓮首座自行車彩繪工坊由呂國璽創立，5年後成立KEITH自行車品牌，目前工作室已經擴大到150坪。記者蔡翼謙／攝影
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花蓮首座自行車彩繪工坊由呂國璽創立，5年後成立KEITH自行車品牌，目前工作室已經擴大到150坪。記者蔡翼謙／攝影
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