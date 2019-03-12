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宜縣反對農委會要求農舍「臨側臨路」 行車太危險

2019-03-12 18:21聯合報 記者戴永華╱即時報導

農委會要把興建農舍「臨側臨路」的規定正式納入辦法訂定之，目前正在預告期間，人民可以表達不同意見。宜蘭縣今天除了農會及民代反對農委會的作法，縣政府也表示，將建請中央考量農民實際作業需求，保留彈性空間，應以農舍及農業設施配置整體考量為佳。

農舍必須蓋在「臨側臨路」原本只是農委會給地方政府興建格式，屬行政命令，無法違背人民權利義務，所以宜蘭在前代理縣長陳金德時自訂農舍審查要點。

縣府審查興建農舍及農業設施使用，依照107年2月1日訂定的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」及「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」辦理，以生產基地區塊完整及農舍與農業設施的整體配置做為審查原則，避免造成農地細碎化。

「宜蘭版」的農舍審查作業要點，規範農舍及農業設施應矩形配置於臨路的地界線起縱深40%內，得合併一次申請。縣府表示，審查時會考量整體配置的合理性及必要性，所以目前除了少數特殊地形外，農舍及農業設施可以依實際需求進行配置。

農委會要把過去臨側臨路的行政命令，最近改以農舍興建辦法訂之，提高執行的法律位階。「中央版」的農舍，以緊臨道路的地界線退縮3公尺做為農舍興建位置，宜蘭縣府及民代都認為，容易造成住戶出入危險，轉角的農舍會妨礙行車視線，已有多起死亡車禍案例。

農委會正研擬修法預告並聽取民意階段，縣府農業處決定建請中央考量農民在實際生活及農作需求，應以農舍及農業設施配置整體考量為佳，在中央未修法正式公告前，縣府繼續依照自己訂的審查作業要點受理農舍申請。

位於轉角處的農舍阻擋行車視線，導致車禍頻傳，宜蘭縣政府建議中央放寬。 圖／讀者...
位於轉角處的農舍阻擋行車視線，導致車禍頻傳，宜蘭縣政府建議中央放寬。 圖／讀者提供
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緊鄰道路興建的農舍，住戶一出門就面對馬路，容易造成危險。圖／讀者提供
緊鄰道路興建的農舍，住戶一出門就面對馬路，容易造成危險。圖／讀者提供
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農舍農委會農民
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