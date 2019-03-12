宜蘭光復國小120周年 新種苦楝樹象徵傳承歷史

2019-03-12 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭市光復國小體育館前種植一棵超過60歲的苦楝樹，今年適逢120周年校慶及312植樹節，由今年的六年級畢業生，在新建的風雨操場前種下另外一顆小苦楝，光復國小校長陳銘珍表示，對於光復國小校友來說，苦楝樹陪伴他們每天上下學，陪著他們成長，有著深厚感情，種下新的苦楝樹，也象徵學校的傳承與創新。

苦楝樹是台灣原生種，分布在全台各地平原及低海拔山區，苦楝是一種落葉喬木，容易與台灣欒樹混淆，兩者的在於苦楝樹皮有縱溝裂，台灣欒樹則呈雲片狀剝裂。

光復國小校長陳銘珍表示，光復國小創立時1899年，距今已有120年的歷史，在校內的體育館前有一棵苦楝樹，在校史中並無記載這棵樹，但預估它已經超過60歲，陪伴無數屆已畢業的師生們成長，今年是光復國小120周年校慶，今天也是植樹節，由今年的六年級畢業生共同種植一棵新的苦楝樹，除了祝福學校120歲的生日，也讓學生在祝福卡寫下對小苦楝的祝福。

陳銘珍說，大家的印象中，薪薪學子畢業離校的時候，就會想到鳳凰花開、驪歌響起，但有別於其他學校，雖然光復國小校內也有鳳凰樹，但對學生來說，在他們畢業後，回想起的卻是這棵每天陪伴他們上下學的苦楝樹。