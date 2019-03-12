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愛台東夢想資助計畫 賞鳥男孩許宸等人入選

2019-03-12 18:03中央社 台東縣12日電

立法委員劉櫂豪拿出選舉補助款辦理「愛台東夢想資助計畫」，經過專業評審評比複選，第5屆入選名單今天公布，賞鳥男孩許宸的攝影展及李潛龍的「樹藝沙龍」等5件入選。

劉櫂豪說，愛台東夢想資助計畫陪伴台東青年完成自己的夢想計畫，雖然獎金只有數萬元，他看到得獎者的想法卻都很感動，計畫會持續舉辦。

國立台灣史前文化博物館副館長林志興表示，擔任評審5年來透過每一個計畫了解台東青年對台東土地的想像與愛，每一計劃都像是一首關於台東的詩，評審過程十分開心，也常被參與者的初心打動到熱淚盈眶。

台東大學體育學系講師李潛龍以「山海鐵馬戀–樹藝沙龍」入選，他說，將與具有專業修樹知能的團隊夥伴計畫修剪舊鐵道旁的路樹並體驗攀樹，感謝評審與立委劉櫂豪重視行道樹的安全與維護。

賞鳥男孩許宸18歲，國小3年級開始賞鳥，即將至外地就讀大學的他參加甄選，希望獲得資助舉辦「賞鳥男孩許宸攝影展」，為自己與台東山海留下紀念。

來自山谷的媽媽游雅玲以「來鄉下體驗生活」入選。一家人從尼伯特颱風災民走出來，她設計了田間農作、柴燒晚餐、共同生活的「來鄉下體驗生活」，希望結合社區其他夥伴將共農共食輕鬆自然的生活感傳遞給更多人。

阿美族人柳哲光（阿光）以「阿光aguang-iguana的音樂道路」入選，他購買瑞士的樂器手碟，計畫帶著手碟到各大醫院及學校表演。

得獎者陣容最堅強的Ula車隊是新生國中與台東高中的9位男同學，從單純喜歡騎腳踏車開始，到自發性凌晨4時早起相約練習、重量訓練甚至外出比賽，藉由「少年、台東、單車夢」計畫協助他們能擁有更安全的設備與紮實的訓練。

台東賞鳥劉櫂豪
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