花蓮吉安提前防汛 斥資600萬17噸清溝車加入備戰

2019-03-12 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



以往花蓮縣吉安鄉清溝作業皆是人工進行，公所去年底斥資600萬元，添購一台17噸沖吸兩用式清溝車，上月4日開始，由村長帶領清潔隊員、針對易淹水路段，進行每村2天清溝作業，下月19日結束。清潔隊長樊一明說，將有效改善水溝因淤泥阻塞影響排水，產生惡臭、淹水情形。

每年汛期5月開始，公所昨召開主管會報，討論淹水預防及因應措施。建設課長吳印浴指出，鄉內排水溝淹水情形，最大原因是上游農田排水不及，因農田排水的集水面積，遠大於道路集水面積，農田水若在大雨期間排入道路水溝，易造成淹水，另外，農民為了灌溉需求，可能在水溝內設置擋水板，但遇大雨時，將導致排水斷面不足。

吳印浴表示，以往干城一街遇豪雨產生的淹水問題，去年由水利會改善完成，增加排水溝斷面、修復被樹木竄根影響的水溝結構；榮光社區內水收集系統興建治理工程，在上月建置完成，在低窪易淹水處，新建排水溝下水道箱涵；海岸路近年淹水問題，也在南海一街到八街完成下水道建置後， 大幅改善。

華城六街地勢低漥處，每逢下雨就造成淹水高逾2公尺情形，這部分已經建置水位警戒標示，在路邊設置米尺，讓行經駕駛了解淹水深度，避免涉水而過發生危險，日前也獲縣府280萬經費修繕，工程即將辦理。

吳印浴說，易淹水路段還包括南海十三街至里漏排水整段、中央路以西包括建國路口、和平路口、民治路口及中原路口，這幾處正在協調相關機關，爭取經費改善。