已故蘭城藝師作品 宜蘭市公所委託蘭陽博物館保存

2019-03-12 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為了妥善保存藝術文物，宜蘭市公所今天將已故蘭城工藝大師黃德河的蓪草紙花作品「牡丹菊」及顏文伯的燒畫磚彩繪手稿交由蘭陽博物館典藏展示，宜蘭市長江聰淵表示，如此能讓重統的工藝之美，能繼續代代流傳下去。

人稱「江河師」的黃德河從8歲開始學藝做花，創造蓪草紙花藝術超過70個年頭，在2012年獲登錄為宜蘭縣文化資產「紙屬工藝-蓪草紙花藝術」，2013年辭世享壽85歲 。

顏文伯擅於傳統磁磚彩繪與燒製技藝，2015年去世享壽68歲，他精於傳統廟宇之門神、壁堵與樑枋彩繪工藝，與宜蘭地區傳統建築文化連結甚深，在2015年被指定為宜蘭縣傳統藝術中的「傳統磁磚彩繪與燒製技藝保存者」。

宜蘭市長江聰淵表示，原本規畫將黃德河與顏文伯的作品放在宜蘭人故事館展出，但考量能讓珍貴的作品有最好、最完善的典藏及展出空間，因此決定將兩位工藝前輩的作品交由專業的蘭陽博物館典藏，日後也能讓更多人欣賞到，讓傳統的工藝之美，能代代流傳下去。

蘭陽博物館館長陳碧琳表示，博物館除了會妥善收藏做點，定期展出外，也會將作品進行數位化處理，讓國外的遊客也能認識宜蘭藝術家留下來的作品。