已故蘭城藝師作品 宜蘭市公所委託蘭陽博物館保存
為了妥善保存藝術文物，宜蘭市公所今天將已故蘭城工藝大師黃德河的蓪草紙花作品「牡丹菊」及顏文伯的燒畫磚彩繪手稿交由蘭陽博物館典藏展示，宜蘭市長江聰淵表示，如此能讓重統的工藝之美，能繼續代代流傳下去。
人稱「江河師」的黃德河從8歲開始學藝做花，創造蓪草紙花藝術超過70個年頭，在2012年獲登錄為宜蘭縣文化資產「紙屬工藝-蓪草紙花藝術」，2013年辭世享壽85歲 。
顏文伯擅於傳統磁磚彩繪與燒製技藝，2015年去世享壽68歲，他精於傳統廟宇之門神、壁堵與樑枋彩繪工藝，與宜蘭地區傳統建築文化連結甚深，在2015年被指定為宜蘭縣傳統藝術中的「傳統磁磚彩繪與燒製技藝保存者」。
宜蘭市長江聰淵表示，原本規畫將黃德河與顏文伯的作品放在宜蘭人故事館展出，但考量能讓珍貴的作品有最好、最完善的典藏及展出空間，因此決定將兩位工藝前輩的作品交由專業的蘭陽博物館典藏，日後也能讓更多人欣賞到，讓傳統的工藝之美，能代代流傳下去。
蘭陽博物館館長陳碧琳表示，博物館除了會妥善收藏做點，定期展出外，也會將作品進行數位化處理，讓國外的遊客也能認識宜蘭藝術家留下來的作品。
黃德河的妻子黃趙石說，丈夫生前的作品能由蘭陽博物館妥善收藏非常好，黃趙石回憶，當初在製作牡丹菊時，她在丈夫身邊協助葉子的製作，看到這盆牡丹菊也想起當初製作的過程，從花瓣、花莖、葉子都是十分繁瑣，以花莖來說，是以鐵絲作為支撐，用紙仔細纏繞鐵絲外圍，家裡也還有櫻花、梅花、牡丹等等共7、8種的蓪草紙花作品。
留言